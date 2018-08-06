決戰南台灣》國民黨炒熱選情 南、高力求突圍

2018-08-06

〔記者林良昇／台北報導〕南、高、屏三縣市一向被視為國民黨艱困選區，在大環境對民進黨不利下，藍營選將開始猛打議題、升高選戰溫度，讓南部國民黨支持者沒有「被放棄感」，藍營內部分析，只要選情炒熱，南、高都仍有可為，不過屏東縣大環境效應無法外擴，選情依然艱困。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜、台南市長參選人高思博近期頻繁北上，到台北召開記者會打議題，談政策，力拚「空戰」，之後回到地方勤跑行程固「陸軍」。

藍營分析，南、高選情要是炒熱，國民黨仍有可為。韓陣營成員指出，到台北開記者會的媒體、網路效應，比在南部多了好幾倍，除了勤跑地方，適時到北部爭取曝光，闡述理念，也有助於炒熱選情。

高陣營分析，民進黨台南市長參選人黃偉哲這次面臨出自綠營的前立委許忠信、前台南縣長蘇煥智，綠營內部分裂，黃偉哲大動作向市長初選競爭者、立委陳亭妃道歉，顯見選情不像過去「放西瓜都會贏」，國民黨支持者也不像過去有「被放棄感」，願意站出來投票。

支持者沒「被放棄」

為讓南台灣選情升溫，高思博九日將舉辦行腳活動，與前總統馬英九同台，之後會再邀黨主席吳敦義、新北市長朱立倫，「三個太陽」助選，國民黨新北市長參選人侯友宜、前行政院長張善政也在名單內，高也預計八月底與韓國瑜合體。

國民黨組發會主委李哲華表示，高雄、台南選情都是近十幾年來氣勢最好的時刻，韓國瑜爆發力強，擅長創造議題造勢，「空戰」能力強，民進黨高雄市長參選人陳其邁有其上一代的包袱，也無法完全承繼前市長陳菊的選票。民進黨在台南市面臨嚴重分裂，高思博的選戰爆發力讓藍軍活了過來，如果能達到國民黨過去在台南的最大四成基本盤，很有機會當選。

對於屏東選情，輔選幹部坦言，國民黨選情艱困程度，在全台大概僅次於嘉義縣，屏東縣議員蔣月惠拆遷案是「一咬成名」，時勢造英雄，效應無法擴張，遠遠不及「大埔案」，對屏東縣長潘孟安的連任傷害不大。