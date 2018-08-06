台南授旗 小英籲放下恩怨

2018-08-06

除了團結沒有第二句話

〔記者劉婉君、萬于甄、王榮祥／綜合報導〕總統蔡英文昨南下為民進黨台南、高雄市長及市議員參選人授旗。針對台南市長初選時的紛爭，蔡英文呼籲支持者，「所有的恩怨到現在這個時候要放下，為了台灣和台南，除了團結沒有第二句話。」

讚黃偉哲是南市長不二人選

蔡英文強調，她上任後不斷推動改革，台灣經濟愈來愈好，蔡政府拚經濟沒讓大家失望，今年也是國民黨頭一次沒有黨產的選舉，這就是改革的意義。她同時讚揚黃偉哲是「三十年磨一劍」，是台南市長最好的不二人選。

為弭平民進黨台南市長初選時的裂痕，蔡英文與總統府秘書長陳菊日前邀黃偉哲與陳亭妃面對面和解。蔡英文昨再公開呼籲支持者，「現在就是要團結」，初選時大家有點傷感情，但民進黨的傳統就是大選開始後，大家都會團結，不能讓對手看笑話，讓外面可以見縫插針，她強調，大家只有一個目標，就是團結大勝利。

陳菊表示，過去行政院長賴清德在台南執政時，民調都是第一，希望台南能一棒接一棒，支持黃偉哲。

前總統馬英九預計九日到台南為藍營參選人造勢，對此，黃偉哲表示，國民黨「三個太陽」先後到台南，「台南的太陽本來就很大了，幾個藍營的太陽都沒差啦！」

不過，場外有國民黨市議員蔡育輝等人抗議，蔡育輝批蔡英文在新營體育館為民進黨籍參選人授旗，違反政治性活動運動場地不外借原則。體育處回應，場地出借依管理辦法規定辦理，體育園區借予辦理各種活動，並非首例，活動結束後，經確認場地已完成復原才會退還保證金。

蔡也盼高雄鄉親力挺陳其邁

蔡英文下午到高雄為黨籍市長、市議員參選人授旗。她稱讚民進黨高雄市長參選人陳其邁正義溫暖、做事認真、有情有義，原是國會第一戰將，要轉為市政第一推手，籲高雄鄉親力挺，陳會是懂得中央政策又接地氣的市長，一定能把高雄建設發展再次帶到高峰，是真正的經濟市長。

除了小英，陳菊、經濟部長沈榮津、前行政院長張俊雄、多位民進黨立委均出席高雄授旗儀式，現場湧入逾一五○○位支持者，場面熱絡。