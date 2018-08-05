指標企業「感染病毒」 經部詫異

2018-08-05

〔記者林菁樺／台北報導〕晶圓代工龍頭台積電部分電腦機台，三日晚間遭病毒感染，台積電也證實影響工廠運轉。主管機關經濟部第一時間已掌握訊息，與台積電保持聯繫，但經濟部表示，需待業者進一步釐清病毒感染肇因，才能判斷是否為個案，或是討論協助整體產業強化資安維護。

工業局長呂正華表示，台積電的公司內部執行，工業局並不清楚，但台積電是世界級公司，有自己的SOP與處理模式，第一時間也緊急召開會議；呂正華強調，「只要產業有需求，政府能幫的、都會盡量幫忙。」

工業局官員也說，病毒感染已涉及到資安情況，而資安有很多面向，包括公司的防火牆、安全維護等級，「每間公司都不太一樣」，目前台積電狀況尚未明朗，因此這部分仍無法確定。

但台積電身為台灣指標性企業，這回資安維護出現意外，確實讓官員感到詫異；不過工業局表示，究竟是遭哪種病毒感染、途徑來自內部或外部等，都要由台積電進一步釐清才知道，經濟部無法對外說明。

將提供必要協助

對於台積電機台遭病毒感染事件，我高科技產業資安是否出現漏洞須全面防範？官員指出，要確切知道事件肇因，才能判斷是個案、還是全面性問題，視災情影響程度，提出預防方法。

經濟部強調，這件事要等台積電把整體狀況弄清楚，讓經濟部全面掌握，目前已與台積電保持聯繫，並提供必要協助。