台積電「中毒」 同業全面警戒

晶圓代工龍頭廠 內部安全管理機制出現漏洞
〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣科學園區、同時也是全球晶圓代工龍頭廠台積電昨天證實生產線遭病毒攻擊，龍頭廠資安出現「凸槌」，園區廠商更不敢輕忽，全面戒備中。
台積電創辦人張忠謀上個月十日回到台積電慶生，他曾語重心長表示，台積電能有今天的成功地位，對公司是鼓勵但也要警惕，如果沒有警惕，很容易失去成功的地位！
張忠謀退休後 資安即凸槌
張忠謀直指，雖已退休，但仍心懷台積電，目前競爭增多，包括來自民間商業與透過國家力量推動半導體的競爭，外又有美中貿易戰；退休後，他從旁觀看，「很為台積電捏一把汗」，但事在人為，他仍對台積電很有信心。張忠謀言猶在耳，沒想到令他為台積電捏一把汗，還多了資安問題。
其實，在張忠謀六月十日退休前，掌管台積電研發與生產等資訊安全系統的資深副總經理左大川更早一步在三月退休，張忠謀曾稱譽左是「台積電屢創奇蹟的重要貢獻者，因為有他，資產效能與資訊科技成為台積電的競爭利器」。
未說明受何種病毒感染
業界認為，台積電昨發布聲明指出非駭客攻擊，而是病毒感染，但沒有說明哪些廠區受病毒感染、也沒有透露甚麼病毒，顯示張忠謀退休後，人事變動對台積電資安、對外資訊透明度是有影響的。
台積電指出，恢復生產、與客戶溝通是現階段最重要的事情，至於資安問題與人為疏失尚未檢討。
竹科半導體廠表示，台積電強調非外部駭客攻擊，這讓園區內廠商鬆了一口氣，病毒感染則代表內部安全管理機制出現漏洞，連台積電如此嚴謹的龍頭廠商，都受到病毒攻擊的威脅，因此，大家更要尋求如何改善安全管理。