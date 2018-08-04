防蛀牙 刷完牙別急著漱口

2018-08-04

〔記者吳亮儀／台北報導〕要如何更有效預防蛀牙？牙醫師指出，除了大家熟知的早晚刷牙、使用牙線外，絕大多數人刷完牙會多次漱口，好沖走所有牙膏泡沫，但其實「不漱口」維持牙齒上的氟離子濃度至少半小時，更能預防蛀牙。

牙醫師：含氟牙膏 有效預防齲齒

國民健康署舉辦第四屆亞太地區學校護理與衛生教育專業學術研討雙年會，針對兒童和青少年健康問題做討論。雙和醫院牙科部主任黃茂栓在報告時指出，氟化物是被證實最有效預防齲齒，因此牙膏一定要選擇含氟牙膏，且氟含量最好達一千ppm以上。

黃茂栓說，為了讓口腔氟離子濃度維持、以增加牙齒對酸的抵抗力，抑制細菌生長，因此建議刷牙後只要吐掉大部分泡沫、讓剩下的氟化物能在口腔待上半小時，最後再漱口即可，這對兒童和成人的效果都一樣。

我國兒童齲齒問題稍嚴重，根據國民健康局（國健署前身）在二○○六年和二○一一年針對學齡前幼童調查，發現三歲到六歲的齲齒率都攀升，從二○○六年的五十八％（三歲）、七十三％（六歲），到二○一一年增加到六十一％（三歲）、七十九％（六歲）。

而學齡兒童的恆牙齲齒經驗指數分數高達二．五顆，僅次於菲律賓和柬埔寨，不但沒達到世界衛生組織（ＷＨＯ）訂定的兩顆以下目標，也沒達到我國自己設定的二．三顆標準。

目前我國對學童的牙齒保健措施包括每週用含氟漱口水、駐校牙醫等；自二○一三年起，衛福部也補助六歲以下幼兒每三個月到半年牙齒塗氟一次，六歲到九歲兒童窩溝封填共四次，希望降低齲齒率。

吐掉泡沫 讓牙膏氟化物留半小時

黃茂栓說，學齡兒童自我預防齲齒措施包括：每天用含氟牙膏刷牙兩次，且睡前一定要刷牙，牙膏要選含氟牙膏，刷牙後只要吐掉大部分泡沫、不必急著漱口，並減少含糖飲食，且在吃完東西後使用牙線或漱口。

衛福部也曾經舉辦衛教宣導，指出六歲以下小孩因吞嚥能力還不是很好，刷牙時擠太多牙膏怕小孩吞下肚，其實只要擠約豌豆大小的牙膏量即可。