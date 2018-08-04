高市長選舉 本報民調// 陳其邁38.46％ 韓國瑜26.32％

2018-08-04

〔記者陳鈺馥、葛祐豪／綜合報導〕港都高雄市長選戰火熱，本報昨晚最新出爐民調顯示，民進黨參選人陳其邁支持度卅八．四六％，國民黨參選人韓國瑜支持度廿六．三二％，陳其邁領先十二．一四個百分點；但未表態比率高達卅五．二二％。

看好勝選 陳是韓的4倍

陳韓對戰組合中，四十九．四九％選民看好陳其邁勝選，看好韓國瑜當選者僅十二．二五％，陳領先韓四倍之多，沒意見卅八．二六％。

對於民調結果，陳其邁回應強調，民調本來就會起起伏伏，他一直都是保持領先狀態，對於任何數據都謹慎以待，會持續按照既定步調，推出讓市民認同的政策，一步一腳印爭取選民的支持與認同；韓國瑜則表示，尊重各方的民調，這些都是參考的依據，會繼續努力。

年輕選民 較支持陳其邁

民調交叉分析顯示，年齡層方面，在廿歲至廿九歲年輕選民，有卅七．五％支持陳其邁、廿五％支持韓國瑜，未決定佔卅七．五％；卅至卅九歲部分，陳其邁以四十二％領先韓國瑜的廿六％、未決定佔卅二％，顯示陳比韓受年輕人青睞。

四十歲至四十九歲年齡層，韓國瑜卅八．一六％領先陳卅一．五八％；五十歲至五十九歲，陳其邁以卅四．四八％，稍領先韓卅二．九五％，中年選民支持度雙方差距不大。六十歲以上選民，則是陳其邁居領先地位。

中年選民 雙方差距不大

本次調查是自由時報民意調查中心，於八月一、二、三日晚間進行，成功訪問高雄市一○二二位廿歲以上民眾，在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負三．○六個百分點之內。調查以高雄市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣；調查經費來自自由時報社。

本報在二○一四年高雄市長選舉也進行系列民調，當年十月所做民調顯示，民進黨參選人陳菊以五十六．五％支持度，領先國民黨楊秋興的十三．三％，雙方差距四十三．二個百分點；十一月底投票結果，陳菊以六十八．○八％得票率領先楊秋興的三十．八九％，雙方差距卅七．一九個百分點。