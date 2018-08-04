橘議員透露 柯文哲、宋楚瑜月底合體

2018-08-04

〔記者黃建豪、葉冠妤／綜合報導〕面對藍綠陣營夾擊，尋求連任的台北市長柯文哲昨仍強調，想把選舉影響降到最低。柯競選團隊發言人林筱琪表示，柯文哲首要解決之務是競選團隊，包括競選總幹事還在尋覓中。

對於與親民黨主席宋楚瑜、甚至民進黨新北市長參選人蘇貞昌合作可能，柯營低調聲稱尚無規劃，但親民黨北市議員林國成透露，也許八月底黨主席宋楚瑜與柯文哲將有機會同台。

請學姊牽線？柯蘇都說沒有

柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩，因曾擔任蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧助理，傳出可能以此為契機，牽動柯文哲與蘇貞昌陣營的聯繫。對此，柯文哲昨坦承「平常大家聊天都會談到」。至於與蘇合作可能？柯說，目前沒有規劃，他還是一樣按照自身步調，市政也是一樣都在走，因為他一直很想把選舉影響降到最低。

蘇貞昌受訪表示，黃瀞瑩確曾在蘇巧慧的工作團隊，但時間不長，加上他又忙，兩人沒有太多接觸機會，很高興她（指黃）有機會發揮才能；至於柯市長辦公室與他的辦公室，很多幕僚彼此熟識，有很多機會互動，他也鼓勵年輕人多多在一起，希望大家各自發揮長才。

但蘇貞昌強調，大家並未談到選舉部分；媒體再追問白綠是否有合作可能性？蘇說，現在沒有談到這種事。

林筱淇表示，柯文哲仍是以市政工作為主，相較其他競爭對手，柯的選舉動作較少，光是競選總幹事人選直到現在連目標對象都沒有，「只要與柯理念相近，都歡迎大家推薦」。

至於宋楚瑜為柯Ｐ站台的可能性？林筱淇強調，目前並沒有這部分構想，但柯文哲沒有黨派，所以不分政黨、顏色，只要是理念相近的人，柯營都願意合作。

但林國成指出，親民黨陣營一定會與柯文哲合作，雖然雙方還沒有決定合作的模式，但他們正在規劃，八月底舉行三位親民黨台北市議員參選人與無黨籍參選人合作造勢的聯合記者會，將邀請宋楚瑜與柯文哲，屆時兩人就有可能同台。