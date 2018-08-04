打政績牌 蔡英文：台灣已非四小龍之末

2018-08-04

〔記者林敬倫、張議晨／宜蘭報導〕蔡英文總統昨到宜蘭視察時大打「政績牌」，她表示，上任兩年來，台灣經濟成長率逐步進步，去年下半年到今年上半年，連續四季的經濟成長率都超過三％，甚至超越南韓，台灣已脫離亞洲四小龍之末。

訪宜蘭 讚陳歐珀將是最貼心的縣長

對於年底選舉，蔡指出，宜蘭多年都是民進黨執政，每任縣長表現都很優質，這次提名的陳歐珀，在三星鄉長任內推出蔥蒜節，立委任內表現也很好，將會是最貼心的縣長，希望大家支持。

蔡總統到宜蘭縣利澤工業區與工商、農漁業界座談，全程不公開。據了解，與會人士埋怨政府「重南輕北」，要在屏東蓋醫學中心，但宜蘭爭取多年的陽明大學附設醫院二期計畫遲無著落；蔡說，「我絕對沒有偏心」，陽醫二期已照計畫走，絕對會給宜蘭一座醫學中心。

針對雪山隧道，工商界建議應研擬「深夜清晨時段開放大貨車行駛」帶動投資。另外，究竟是要高鐵或北宜直鐵，都應儘速核定，以解決宜蘭交通問題；蔡允諾責成交通部研究。

蔡總統轉到宜蘭市慈雲寺參拜，宜蘭縣代理縣長陳金德、陳歐珀也都到場，蔡英文談任內改革，強調軍公教年金改革後三十年不會破產，除了前瞻基礎建設計畫，轉型正義也是重要政策，處理不當黨產，查明真相，勇敢面對歷史，讓人民更團結；稅改方面，讓中低收入戶不用繳稅，長照二．○則是照顧社區老人。