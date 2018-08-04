反擊中國打壓 蔡英文：我們最喜歡的國家就是台灣

2018-08-04

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統兼民進黨主席蔡英文昨晚為台北市長參選人姚文智、台北市議員參選人授旗造勢，蔡英文除呼籲支持者盡全力「牽成」姚文智做市長，她致詞時也提到中國不希望台灣改革成功，最近用一連串手段，包括取消國際賽事主辦權、強迫演藝人員表態，目標就是要讓台灣人屈服。「但是，我們要展現堅強意志，我們要大聲說，我們最喜歡的國家就是台灣！」

為姚授旗造勢 籲支持者牽成

民進黨輔選列車昨晚開進台北市，替台北市長參選人姚文智、二十七名市議員參選人舉行授旗儀式，數百名基層輔選幹部、里長都出席。包括蔡英文、行政院秘書長卓榮泰、民進黨台北市黨部主委陳正德、前市黨部主委黃承國、立委蘇治芬等人都到場助講。姚文智的師父、駐日代表謝長廷也透過影片表達支持。

藝人宋芸樺靠著國片《我的少女時代》走紅，不過近日她卻被網友挖出多年前受訪影片，因為說了一句「最喜歡的國家是台灣」，被直指是「台獨」。二日晚間於微博發聲明表示「我是中國人，一個九○後的中國女生」，並強調「中國是我的祖國」，引發兩岸網友大戰。

蔡英文致詞時先細數民進黨各項改革，包括股市上萬點；執政兩年就讓太陽能裝置容量再翻一倍；台灣現在經濟成長率比韓國還要好，「所有數據都顯示，現在經濟比國民黨好」。

蔡英文話鋒一轉表示，中國不希望台灣改革成功，近來對台灣文攻武嚇，斷交、要求民間航空公司改名、取消國際賽事主辦權、強迫在中國發展的演藝人員表態，「但是台灣人不會屈服的，此時此刻，我們要展現堅強意志，我們要大聲說，我們最喜歡的國家就是台灣！」

由於姚文智目前選情尚待提升，蔡英文說，民進黨在台北很久沒有執政過，上次我們證明了沒有不能突破的政治版圖，這次我們要證明，只要提出好的候選人，沒有不能打贏的選戰。二○一二年以前，民進黨在台北市沒有半席立委，姚文智靠著自己的努力，拚出了一個席次，真的很不簡單。年底這場選戰，要盡全力一起牽成姚文智做市長。

踩空跌坐台上 維安一陣緊張

姚文智說，他知道自己的表現到目前為止還不理想，「姚文智雖然沒有學姊，但是很多年輕團隊在姚文智被提名之後，都集結起來了」，他會全力以赴，以政見直球對決。

授旗活動場面熱烈，但也發生不少小插曲，蔡英文在台上時為閃議員揮旗，不小心向後踩空，跌坐在地上，讓維安人員一陣緊張；另外蔡演講到一半，又一度燈光半暗。