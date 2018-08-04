蘋果市值衝破1兆美元 台灣G D P 1.7倍

2018-08-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國科技業鉅子蘋果公司週四市值突破一兆美元（約卅三．七兆台幣），打敗微軟、亞馬遜（Amazon）和Google等科技競爭者，成為首家市值破兆美元的美國公司；蘋果市值是日股市值王豐田汽車近五倍，也超過整個台股上市公司總市值（約卅二．七兆台幣）；以國家國內生產毛額（GDP）排行來看，是全球第十七大「國」，約台灣GDP總值的一．七倍大。

蘋果股價週四在美股收漲二．九％、來到二○七．三九美元，市值達一．○○二兆美元。蘋果股價今年漲廿三％，光本週二以來就漲約九％；主因是上季財報優於預期、回購股票二百億美元計畫等激勵。

巴菲特旗下波克夏海瑟威持股蘋果五％、價值近五百億美元，躋身為做多蘋果股票的最大贏家；財經媒體CNBC計算，以一千美元投資蘋果股票十年，迄今價值達九二二二．五美元，報酬率翻了逾八倍。

庫克給蘋果十二萬名員工備忘錄指出，市值破兆美元是一個「重大里程碑」，讓員工感到非常驕傲，但這不是衡量公司成功的最重要標準，「財務回報只是蘋果創新、把產品與客戶擺在第一、對自身價值永遠真誠的結果」。

iPhone讓蘋果大翻身

蘋果已故創辦人賈伯斯一九七六年創立公司，在一九八五年被逐出、十年後才重返近乎破產的公司，並在二○○七年推出首支iPhone智慧手機，把「電腦」兩字從公司名稱中刪除，轉揮軍手機業。

在iPhone上市前，蘋果二○○六年營收不到二百億美元，淨利略低於廿億美元；迄去年，蘋果營收成長超過十倍、達二二九○億美元，淨利增幅超過廿三倍、達四八四億美元，成為最賺錢美國公司；蘋果股價從一九八○年上市以來已漲超過五百倍，表現遠優於史坦普指數的廿倍漲幅。