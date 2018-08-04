中股市值被日股超車 落居第3

2018-08-04

〔編譯羅綺／綜合報導〕川普發動美中貿易戰，中國股市先受傷。根據彭博數據，受川普加碼關稅衝擊，中股重挫後市值縮水到六．○九兆美元，低於日股六．一七兆美元，日本股市擠下中國股市，奪回全球第二大股市頭銜；當前全球最大股市還是市值逾卅一兆美元的美國股市。

中股市值是在二○一四年底超越日股，躍升為全球第二大股市，隔年六月市值飆升到十兆美元，創下歷史新高。今年以來，中股及人民幣匯率接連暴跌，主因是受到美中貿易戰、政府主導減債行動、經濟成長放緩等因素影響，中國上海證券交易所綜合股價指數跌幅超過十六％，成為全球表現最差的指數之一；人民幣兌美元也貶五．三％。

中國股市走跌，相較之下，日本股市目前水平是穩定許多。今年東證股價指數雖已下跌三．九％，但仍是亞洲表現最好的股市之一，大多數上市公司陸續公布亮眼營業成長，近六十％的日本企業財報都高於分析師的預期。

香港第一上海證券（First Shanghai Securities Ltd.）分析師葉尚志（Linus Yip）認為，未來幾個月中國股市仍會持續在低點徘徊；但後續有可能因中國再度實施寬鬆政策救市，有機會奪回第二大股市的位置。

彭博分析指出，中國金融市場規模看似很大，但仍處於新興市場，容易因政策形成泡沫、也可能因政策轉變而出現風險；就算中國政府已承諾開放更多外資投資限制，但外資比重還是難與港台等開放市場相比。