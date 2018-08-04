貿易戰殺盤 全球市值暴跌前11大 中企包半

2018-08-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕蘋果股價今年來飛漲廿三％、市值突破一兆美元，但中國上市公司卻慘兮兮，在近期全球股市市值蒸發最多前十一檔股票中，中企囊括逾半，六家中企市值蒸發合計約五○五○億美元（約十五．五兆台幣），相當於蒸發掉半個蘋果公司。主因是美中貿易戰陰霾造成中、港股市慘跌，加上中企本身財報不佳，加重股價重摔。

彭博比較從一年內高點迄七月底慘跌的全球股票中，上市公司市值蒸發最多的前三名中，中企包辦了兩名，分別是中國網路鉅子騰訊和金融業巨頭中國工商銀行。騰訊從一月高點暴跌廿五％、跌幅驚人程度勝過臉書，市值蒸發了一四三○億美元，成為全球上市企業最大苦主；中國工商銀行同樣從一月高點慘摔廿二％，市值蒸發排第三多、達一二七○億美元，僅次於排第二的臉書市值蒸發程度（一三六○億美元）。

騰訊蒸發1430億美元 最大苦主

在全球市值蒸發最多的十一大股票排行中，中國建設銀行及南韓三星電子市值蒸發約六七○億美元，同列第五；中國平安保險和瑞士艾伯維藥廠（AbbVie）市值蒸發約五八○億美元；中國銀行及阿里巴巴集團市值蒸發約五五○億美元。

以企業所屬國別來看，中企囊括此市值蒸發最多排行的六名，美國公司有三家，南韓、瑞士各一家；以產業別來看，科技股和金融股各占四家，這凸顯美中貿易戰對中企在相關產業帶來的衝擊，遠大於具有全球市場的美國公司。

騰訊是亞洲第二大企業、市值僅次於中國電商鉅子阿里巴巴，今年以來一直無法擺脫外界對業績成長疑慮。受美國貿易戰升級、華府擬對中國二千億美元商品加徵關稅升高至廿五％衝擊，上海和香港股市週四大跌二％、二．二％，週五續收黑，騰訊股價已失守三五○港元，最近甫在港上市的小米已跌回發行價十七港元。