美愈加碼關稅 人民幣愈貶

2018-08-04

〔編譯羅綺／綜合報導〕人民幣兌美元匯率中間價連續八週走貶，週五離岸人民幣一度貶破六．九兌一美元大關，創逾一年波段新低。高盛認為，中國放任人民幣走貶主因是因應美國考慮擴大關稅戰規模；但也有經濟學家警告，若川普續擴大對中國商品加徵關稅，人民幣會繼續走貶，最後形成惡性循環。

中國人民銀行週五晚間公告，自八月六日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從○調整為廿％。受消息刺激，離岸人民幣兌美元匯價在短短半小時內，上漲超過五百點，重新收復六．八三大關。分析師認為，人行此舉是為因應未來外匯擠兌風險，以減緩市場對人民幣貶值的預期。

人民幣匯價不斷下探，跌到十四個月低點，但中國似乎未採取任何手段阻止，被外界推測是中國在打匯率戰。高盛分析師表示，中國放任人民幣走貶，可能就是因應川普決定將兩千億美元中國商品關稅自十％上調到廿五％。

專家憂新興貨幣重演2016慘狀

Pantheon Macroeconomics亞洲首席經濟學家Freya Beamish警告，若川普再對中國產品加徵關稅，將導致人民幣進一步貶值，屆時新興貨幣將重演二○一六年底慘狀，投資者會撤出新興市場資金、包含中國在內，新興國央行將被迫提高利率因應。