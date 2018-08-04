中國對美600億美元商品 加徵關稅

2018-08-04

實施日期還要視美方行動而定

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易戰再次升溫！針對美國川普政府擬對中國二千億美元（約六兆台幣）進口商品關稅提高至廿五％，中國政府週五晚間回擊，公告將對美國價值約六百億美元（約一．八兆台幣）商品加徵介於五％至廿五％不等的關稅，實施日期視美方行動而定。

白宮︰中國應解決問題 而非報復

針對中國反擊，白宮發言人桑德斯表示：「中國應解決有關其存在已久的不公平貿易措施顧慮、許多已列在美國貿易代表署三○一報告中，而非報復。」

中國國務院關稅稅則委會昨晚公告，中方採取反制措施，目的是捍衛自身合法權益、透過反制措施遏制貿易摩擦升級；該機構決定對原產於美國的五二○七項稅目、約六百億美元商品，加徵差別化關稅。

中國擬對美國進口含飛機、電腦等六百項產品額外課稅五％，對假髮、紡織等近千項產品加徵額外課稅十％，對部分化學品、爐具、紙類等逾千項產品額外課稅廿％，對肉品、小麥、葡萄酒、液化天然氣等逾二千四百項產品額外課稅廿五％。

美修補與盟友關係 專心對付中國

美國正修補與盟友關係，準備集中火力對付中國。美國與墨西哥談判代表近兩日在華府會面，就更新北美自由貿易協定（NAFTA）展開討論；美國總統川普和歐盟執委會主席容克上週已達成協議，美歐相互停徵關稅。

美國兩百大企業執行長組成的商業圓桌會議呼籲，美中貿易談判應專注在改變中國不公平貿易措施，包括對等降低關稅，中國取消外企需組合資公司、取消外企必須技術轉讓等規定，還有中國要減少對產能過剩產業的補貼。