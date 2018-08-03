蜘蛛人 爬出101觀景台垂降

2018-08-03

〔記者姚岳宏／台北報導〕樓高五○九公尺的「台北一○一」大樓出現首例極限蜘蛛人！本週二晚間，兩名男大生僅使用繩索、戴著手套，就從九十一樓戶外觀景台爬出欄杆外，一人被發現遭制止，另一人成功垂降到下層，躲在九十樓外牆處；兩人落網後辯稱「只是在拍夜景」，警方依違反社會秩序維護法將他們移送裁罰。

2男大生落網 辯稱拍夜景

這是台北一○一興建啟用後，首次發生沒做任何安全措施的民眾在九十一層高樓處仿效蜘蛛人進行垂降。二○○七年十二月間，奧地利籍極限運動選手菲利克斯，未經申請翻越一○一露天觀景台護欄跳傘成功，但他在全球多國有豐富的訓練及經驗；警方說，兩名男大生的瘋狂玩命行徑，簡直是「玩更大」。

1被發現制止 1降到下層

十九歲的黃姓與李姓男大生是在上月三十一日晚間九時，先買票到九十一樓戶外觀景台，趁保全不注意，跨到未開放的東側區域，靠著手套及繩索爬出欄杆外，李男先爬出去，黃男還掛在欄杆上時，被保全發現制止。

因夜色昏暗保全未發現穿黑衣的李男已爬出去，等到回頭查看監視畫面，驚見「還有一個人」，緊急尋找，發覺李男已垂降到下一層，躲在九十樓西北側角落，因所處位置沒有進口，若未被發現，他恐得在大樓牆邊露宿過夜。

兩人被帶回警局，其中台裔美籍的李男不說中文，警方夾雜著美語與他交談；兩人辯稱，不知紅龍繩圍住的是非開放區域，他們想拍夜景但被欄杆擋住，才爬出去拍照。

一○一觀景台圍牆約一．五公尺，其上還有兩公尺高的不銹鋼欄杆，離地板高度約三．五公尺，光是爬上去就很困難，李男竟然還垂降往下；一警表示：「光用想的，就覺得腿軟！」對兩人行徑頻搖頭。

國外時而傳出極限玩家在無安全措施情況下，徒手攀爬建築物，結果失手身亡案例；至於國內，今年一月間也有一名馬來西亞籍李姓男大生，疑為了拍攝極限照，穿上蜘蛛裝攀上宿舍五樓樓頂，不慎墜地死亡。