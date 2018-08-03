軍訓役上路 後備教召應更多更長

2018-08-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部義務役後備軍人召集採「二年一訓」、「二訓換補」制度，盼藉此提升我國後備軍人召訓率；不過，陸軍備役少將于北辰昨受訪指出，服四個月軍事訓練役的民國八十三年次以後役男，和過去服役一、二年的常備役男相比，動員能量已降到很低，主管機關應針對動員制度做出重大變革，增加動員教召頻次、時間，否則役男恐難以投入戰鬥。

四個月役期戰訓有限

退將籲調整動員制度

曾任陸軍五四二旅旅長的于北辰表示，我國義務役男早期須服役兩年，大多經歷二次基地訓練，當役男役期減至一年時，官兵已不見得都有機會參與基地訓練，如今我國採行役期四個月軍事訓練役，這批役男更不可能下基地，軍旅專長和戰訓熟練度可能更低於前者。

于北辰說，「訓練」才能使官兵保有戰力，但隨著役期變革，每名後備軍人的軍旅生涯、訓練歷程不同，卻 都「二年一訓、二訓換補」，他認為，整個動員制度應有所改變。

于北辰舉例，採全民皆兵制度的以色列，後備動員召訓期間為我國四到五倍，才能保持後備動員戰力不墜，反觀我國實施四個月軍事訓練役，如動員制度未隨兵役制度調整，會導致「可動員人數很多、可作戰人數減少」的情形，因此他建議，動員教召的頻次、召集時間都應增加，否則無法作戰。

海軍前新江艦長呂禮詩認為，教召應從「內容」精進，並安排後備軍人和現役常備部隊一同演訓，避免後備單位「自己玩自己的」。他舉例，如教召期程為五日，前三天可安排後備軍人習得新式軍備，最後一、二日則隨常備部隊參與部分演訓，可使後備軍人藉由觀摩，習得現役部隊運作與戰術，加強我國後備戰力。