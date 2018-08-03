後備軍人逐年遞減 戰力拉警報

2018-08-03

兵制改變 召訓方式未配套

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國參議院通過的二○一九年國防授權法案涉台條文提及，美國國防部長須和我國對口諮商，全面評估我後備軍力；不過，監察院近日公布的後備戰力報告指出，我國兵制改變，召訓規則未採相應配套，導致召訓期程短、課目無法配合戰備需求、訓練要求不嚴等缺失，我國後備部隊能否短時間達「就地動員、就地作戰」與「及時動員、及時作戰」目標，不乏質疑聲浪。

二年一訓 召訓率僅約五成

國軍後備軍人召集對象，主要鎖定退伍八年內官兵，現採「二年一訓」、「二訓換補」原則，意指被召集二次的後備軍人，軍方可能安排其他剛退伍、未召訓的後備軍人替換，藉此提升召訓人數與換補頻率。國防部評估，現行召訓率約在五成以上。

監察委員林雅鋒、江綺雯上月底公布的後備戰力相關調查報告指出，我國後備軍人編管人數逐年遞減、召訓天數與頻次不如其他國家。我國現頻次為二年一訓、一次五到七日，反觀採全民皆兵的以色列，召訓對象為退伍三年內官兵，每年施以十八日至廿八日訓練。另外，我國軍事訓練役後備軍人和服役一年以上者，召訓原則皆一致，軍方未採相應配套作為。

報告亦指出，大多數後備部隊均以步兵旅型態執行守備任務，訓練重點置於手槍、步槍、機槍和迫擊砲等輕兵器實彈射擊，但以往曾發生召訓單位裝備不足，教官施教還得輪流操作，導致召員閒置時間過長。

報告認為，軍方應充實訓練裝備，避免採用過於陳舊裝備、甚至代用品施訓，才能提升訓練成效；亦可充分運用高、新科技武器單位任職的退伍志願役官兵專業，提高召訓強度。

報告指出，後備部隊戰力強弱和訓練長短成正比，但我國後備軍人召集質量，能否因應日益傾斜的兩岸軍事力量，有效支援現役部隊作戰？均屬可慮。且當台海有事，必全民總動員投入作戰，後備軍人召集後，能否在最短時間內有效動員，達「就地動員、就地作戰」目標，不乏質疑聲浪。

立法院法制局日前針對後備動員制度發布報告指出，我國後備軍人仍有逾六成未曾受召訓，隨著軍事訓練役備役人員逐漸換補，今年底編管結訓人數將達廿萬人，主管機關應妥慎評估現行後備動員制度訂定的召訓範圍、人數與召訓次數的妥適性。

國軍官員表示，隨著戰爭型態改變，不再以「人海戰術」取勝，因此現今召訓以具備高專長者為優先，但相關召訓政策、內容都會滾動式檢討、精進。