美「國防授權法案」友台 學者：美視台為重要戰略資產

2018-08-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參眾兩院通過二○一九財年國防授權法案，支持強化台灣軍力戰備等友台條文都獲保留，只待川普總統簽字後即可成為法律。學者分析指出，中共軍力威脅西太平洋整體安全，法案通過後，台美軍事合作關係在長期友好基礎之上，可望持續強化，對台灣防衛能力與穩定亞太安全都具備正面意義。

穩定台灣民心士氣、亞太安全

戰略評估協會理事王興尉分析，中共軍力突破第一島鏈，實質威脅西太平洋整體安全，在南海的布局也影響其他國家進出印度洋的經濟航線，台灣位於關鍵地理位置，此法案可望強化台美交流，「對大家都好」。他進一步說，台美軍事長期維持友好關係，尤其近五年來美方更是不遺餘力提供協助，雖然法案通過後仍須落實，但對於台灣民心士氣、防衛能力與穩定亞太安全都具備正面意義。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠指出，觀察法案進行過程，可知國會對強化美台軍事合作的跨黨派高度共識，且行政部門也有意強化和台灣的合作關係；戰略面而言，此法案延續台美關係在過去兩年來進一步強化防衛關係的趨勢，也象徵美國把台灣當成重要的戰略資產，所以需要加強合作。

台灣智庫諮詢委員張國城說，在中國軍機軍艦不斷繞台的情形下，美國願意強化合作，對中國有心理與實質的嚇阻意義；他認為「美國也在買保險」，因為強化台灣實力，美國也能減輕防堵中國的負擔。張國城強調，美國不可能負擔防衛台灣的整體責任，我國軍的硬體軟體和組織架構需要與時俱進，內部風紀與共諜問題更需要自己解決，否則「爛泥扶不上牆」。

外交部昨表示，法案充分展現美國會兩院兩黨對台美安全關係的高度重視及支持，外交部對此表達誠摯感謝。我政府將持續與美國相關行政部門保持密切聯繫溝通，進一步深化台美安全合作關係，確保台海地區的長期和平穩定。