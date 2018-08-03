監委調查台大遴選案 校長候選人直批遴選程序不公

2018-08-03

〔記者呂伊萱、黃以敬、吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選爭議超過兩百天未解，台大遴選會昨再次呼籲教育部儘速聘任管中閔。但有消息人士昨指出，有數名台大校長候選人在監察院約詢時直批「遴選程序不公平」，也表示在媒體報導前，他們全然不知管中閔擔任台灣大獨董等兼職，與遴委、台灣大副董蔡明興有利害關係等狀況，並質疑同為候選人，「為什麼有人可以不披露？」這樣根本無法向遴委會提出要求利益迴避的訴請。

「為什麼有人可以不披露？」

由於台大校長遴選案被檢舉爆出獨董、違法兼職等爭議，監察院監委自一月起立案調查；監委將於近期完成調查並公布審查報告。

監委不僅約詢教育部官員、遴委，也約詢包括台大教授吳瑞北、陳弱水等多位候選人。而據了解，有數位候選人直批「遴選程序不公平」；尤其資料揭露程度的落差，有候選人抱怨，在媒體報導前，他們不知管擔任台哥大獨董等兼職情形，對於自己揭露身家，「為什麼有人可不披露？」也導致無法對遴選迴避問題提出疑慮。

有知情人士指出，還有候選人質疑，相對於中研院長任遴委前及一月投票時都詢問需否迴避，遴委蔡明興卻明知與管有利益關係而未揭露，還高調讚管是好人選，傷害遴選公平。也有遴委指稱，遴選會議當天才看到候選人資料就要決定，匆促也無法提問，涉及程序瑕疵。

學者︰資訊未揭 國際也視瑕疵

對於台大遴委會再發聲明堅持無瑕疵，政大法律系副教授林佳和受訪指出， 資訊不揭露、未利益迴避絕對是重大瑕疵，這在美國、日本、德國都有大學會視遴選無效，他也認為是違法瑕疵，因此認同教育部五月的法律判定及處分。

但台大遴委會迄今不願面對問題，這顯示對遴選公平及程序正義的價值觀僅是如此，須面對社會檢驗；接下來是新教長會否推翻先前法律判定，接受遴委會不認瑕疵的說法，則是新教長及教育部將展現的價值觀，也須被檢視，希望不會讓人失望。

律師黃帝穎說，遴委會聲明對於違法行政無悔意、似乎將錯就錯，在行政法上並無意義。而教部公文已明指台大遴選重大瑕疵及要求補正，在沒有實質改變產生補正效果前，不能自相矛盾，否則將出現朝令夕改、因為部長更替就造成「恣意」行為。