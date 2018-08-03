未重新開會怎可逕發聲明 台大教授認早該「當掉」遴委會

2018-08-03

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴委會昨發聲明重申遴選無瑕疵，堅持要教育部發聘；對此，有台大教授痛批，遴委會未重開會，亦不認真探討利益迴避問題，已嚴重失職，早該「當掉」，令其解散；有台大法律系教授則強調，一個早已失職的遴委會，怎可能發表聲明自己有瑕疵而做出補正，教育部若認同這種聲明，就是默許其以「大學自治」之名包庇「遴選程序違法」之實。

過程也不公開透明 嚴重失職

台大機械系特聘教授陳炳煇痛批，遴委會不正式開會，相關過程也不公開透明，就用書面做成如此重大決議，而該聲明更有部分遴委表態不同意，問題重重；就連學校新聘老師，都需要教評會實質開會討論，而台大校長案竟然用書面解決，如此草率，是遴委會再次失職。「學生作弊不補考，那就直接當掉！」認為遴委會一再不面對錯誤，也不接受上級機關的要求重啟遴選，其已失去評判能力，乾脆解散，讓司法定奪。

台大研究生協會、台大遴改陣線等台大學生團體昨也發聲明，不認同教長以「搓湯圓」方式處理違法爭議，遴委會一月底開會早就坦言，無法判斷兼職資訊未揭露等是否影響遴選結果，昨卻又聲明表示不影響結果，二次結論不一，顯仍有疑義，更有遴委表態對昨日聲明不同意，強調教育部須實質調查遴選過程事實與影響，是必要行動。

學生團體不認同「搓湯圓」處理爭議

協會也說，校長遴選案爭議讓台大校內分歧對立，甚至校務會議出現喪失溝通功能、曲解議事程序、剝奪代表發言權等問題，教育部長葉俊榮若要真正協助解決台大校長遴選案爭議，應促成台大校內不同立場的建設性對話，並應多參考學生想法。

若默許遴委會聲明 就包庇違法

台大法律系教授陳昭如表示，台大校長遴選程序瑕疵，包括候選人重要資訊未揭露及重大利益未迴避，無法透過遴委會自認無問題的聲明來補正，更遑論這是一個已經違法失職的遴委會；教育部若依此聲明而聘任新校長，在政治上是民進黨政府對舊威權保守勢力與財團叩頭，法律上是漠視台大以「大學自治」之名包庇「遴選程序違法」之實。