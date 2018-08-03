中研院長︰盼遴委會虛心聽取批評

2018-08-03

建議未解散前 應保持超然客觀公正

〔記者簡惠茹、黃以敬／台北報導〕台大校長遴委會昨發聲明，重申遴選過程無瑕疵、要求教育部聘管中閔為台大校長；但除了台大學生會遴委發聲明反駁，有台大教授更舉出，包含中研院長廖俊智的部分遴委，對於該聲明是存有疑慮。對於媒體詢問，廖俊智昨則表示，已將意見表達給台大校長遴選委員會，遴委會尚未解散前，建議應保持客觀公正，希望遴委會虛心聽取外界對於遴選程序的批評。

教授︰遴委變化大 需再檢視

有台大教授質疑，遴委會遴選程序早就被教育部認定有程序重大瑕疵，本身就是須面對檢驗的單位，公信力有問題；而迄今遴委成員更是有人抗議請辭、退休、學生代表替換等諸多人事變化，代表性也需要再檢視。

此外，有台大遴委在一月底會議就坦言投票遴選前根本不知管中閔兼任獨董，也不知與遴委蔡明興有利益糾葛、未利益迴避等問題，當時遴委會也坦言無法判定兼職資訊不全對遴選的影響。但遴委會此次連會都沒開，再次發出聲明，卻又漠視上次會議程序瑕疵事實，爭議根本未解。

多位遴委對聲明 存有疑慮

有台大教授指出，除台大學生會，包括中研院長廖俊智在內的不少遴委，對於這份聲明內容及未利益迴避的遴選程序確實都存有疑慮；遴委會開不成會，又不公佈此次有哪些遴委、如何認定獨董兼職不影響遴選結果，先前已被認定「有程序瑕疵」的遴委會，又以有問題的程序再次否認遴選瑕疵，新任教育部長不能隨便就「放水」認可這種做法，否則就是讓教育部及小英政府的法治原則及標準全部崩解。

對於媒體詢問，中研院長廖俊智昨則透過公關表達，已將意見表達給遴委會，在遴委會尚未解散前，建議應保持超然客觀公正，並虛心聆聽外界對遴選程序的批評，除此之外，不再回應或說明。