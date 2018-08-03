台大遴委會堅聘管 學生會長不認同

2018-08-03

直指違法程序並未處理 強調應重啟遴選

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選爆出當選人兼職資訊未揭露、與遴選委員未利益迴避等違法爭議，遭教育部判定遴選程序重大瑕疵而要求重選補正；新教育部長葉俊榮上任再做「溫暖溝通」，以期走出第三條路。台大校長遴委會昨再發聲明，仍堅持遴選無瑕疵，要求儘速聘任當選人管中閔當校長；但遴委之一的台大學生會長吳奕柔則發聲明反駁指出，遴委會對遴選程序違法未做出處理，不符正當行政程序，對該聲明「不同意」，強調應重啟遴選。

教長稱聲明「難得」 雙方互釋善意

教育部長葉俊榮昨受訪則表示，台大遴委會該聲明是「相當難得」，是雙方互相溝通善意，對後續處理幫助很大；他強調，台大校長遴選僵局，若以哪一人上或不上來討論，糾結會越拉越緊，應從遴選制度檢討與充實著手，未來待台大正式回文，會再進一步仔細研議後續處置。

開不成會 草擬聲明寄發遴委

台大遴委會在確認重新開會不成後，近日直接草擬聲明寄給各遴委徵詢意見，昨日再發出聲明，態度依舊維持之前的結論，強調遴選程序無重大瑕疵，堅持教育部應聘任管中閔為台大新校長，後續會再與教育部討論遴選制度問題。

遴委會發言人袁孝維說，遴委會一月底已開過會議，無理由再開會，日前是以電郵書面討論，重點是再確認，管中閔兼職問題不影響遴選結果，約獲四分之三遴委同意。

但是，台大遴委法定代表、台大學生會長吳奕柔指出，立場已表明，管中閔的「台灣大兼職」對比台大校內申請兼職、產學合作契約的時序，應構成違法，並涉及教育人員任用條例；且校長候選人跟遴委間的「利益迴避」問題，也應受到行政程序法拘束，因為管中閔兼職的審計與薪酬委員，跟遴委之一蔡明興（台灣大副董事長）有重要利益關係。

吳奕柔還說，先前已有部分台大遴委坦言不知管、蔡彼此間利益，在利益未迴避、資訊未揭露下，遴選程序不符合行政正當程序原則；因此，對於遴委會昨日聲明，她表態「不同意」，並認為教育部具校長聘任權，台大應依日前的教部處分，重啟校長遴選。

學生權益屢受影響 盼獲重視

吳奕柔更呼籲，台大校長遴選爭議中，學生權益屢屢遭受影響，呼籲新教長及各單位都須嚴肅重視，學生並不只是台大的過客，而是大學不可或缺的「群體」，無論誰成為台大校長，都應以學生為主體，以學生與台大共同利益為優先考量。

而記者以手機、電郵聯繫管中閔，截稿前未獲得回應。