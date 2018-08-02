奇蹟！ 墨西哥墜機 103人全生還

2018-08-02

〔編譯張沛元／綜合報導〕墨西哥國際航空公司（Aeromexico）一架國內線航班七月卅一日午後起飛後隨即高度驟降，墜毀在機場跑道盡頭的草叢，飛機起火燃燒並冒出濃煙，所幸機上一○三人全數疏散與生還，甚至有人自行走出殘破機身脫困；儘管有四十九人送醫，但多為輕傷且無生命危險。目前還不清楚飛機失事原因，但推測可能與該機起飛時遭遇夾帶冰雹的強陣風有關。

起飛後驟降 墜毀機場跑道盡頭

這架編號AM2431班機原訂當地時間卅一日午後三時許（台灣時間一日凌晨四時）從墨國中部的杜蘭戈，飛往八百八十五公里外的首都墨西哥城，但該機一起飛便高度驟降，隨即左翼觸地、雙翼起火，兩具引擎也脫落。該機衝出跑道滑行約三百公尺，最後停在跑道盡頭的雜草叢。現場畫面顯示，失事客機陷入火海並冒出濃煙，一旁還有救難人員、消防隊員與消防車。據了解，部分乘客在救援人員趕抵現場前已自行脫困。

有人自行走出殘破機身 49人送醫

死裡逃生但仍心有餘悸的乘客形容，能見度在該機尚未起飛前就愈來愈差，起飛後在強風大雨中兩度觸地，第二次撞擊力道更大，來自美國伊利諾州的艾斯特拉達因此被彈起來、頭撞飛機天花板，然後就看到前方客艙起火。杜蘭戈當地人佛勞瑞則形容，行李因飛機觸地散落客艙走道，她聞到煙味，趕忙解開安全帶並帶著女兒從機身破洞跳機逃生。

失事客機上總共有九十九名乘客（含九名孩童與兩名嬰兒）與四名機組人員（兩名機師與兩名空服員），事發後有四十九人送醫，但多為輕傷，傷勢最嚴重的是頸椎受傷的機長，需要開刀，另有一名女童全身四分之一燒傷，所幸所有傷者皆無生命危險。

飛機起飛時 遇夾帶冰雹強陣風

目前還不清楚失事原因。杜蘭戈州州長艾斯普洛表示，事故發生時有強陣風，機長被迫放棄起飛，但也不排除有機械故障與人為疏失等因素。據了解，杜蘭戈當時遭遇強風與夾帶冰雹的大雨侵襲，機場停機棚還因此受損。墨西哥國際航空表示，失事客機為Embraer 190客機，機齡十年，今年二月才做過維修，機組員也無過勞問題。