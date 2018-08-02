兒少傷害死因 機車事故居首

2018-08-02

逾三成兒童 乘坐時沒戴安全帽

〔記者吳亮儀、鄭瑋奇／台北報導〕家長要注意，搭乘機動車發生交通事故是兒童和青少年傷害死因第一名，且統計發現，三分之一的兒童搭機車時沒有每次都戴安全帽。

衛福部國健署昨舉行「兒童及青少年健康」論壇，台北醫大傷害防治學研究所所長陳品玲研究統計，機車、電動機車交通事故高居兒少第一大傷害死因、及第一大傷害住院外因。

比較OECD國家 我死亡率第二

研究發現，約三分之一的十二歲以下兒童搭乘機車時沒有每次都戴安全帽、九成騎自行車的兒童沒戴安全帽，近五成的四歲以下兒童搭汽車、家長沒有每次讓他們使用安全座椅。

陳品玲以二○一五年資料分析，未滿廿歲的兒童和青少年裡，每十萬名男孩和女孩中分別有一七六．八人和九十四．八人因機動車交通事故住院，五．六人和二．一人更因此喪命。

再進一步比較經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）國家未滿廿歲的兒童和青少年機動車事故死亡率，台灣死亡率高居第二名，日本僅是台灣四分之一，而南韓死亡率約為我國的一半。

陳品玲指出，其中男性是遭到致命性和非致命性傷害的高危險族群，所有傷害死亡率是女性的二．三倍，急診和住院醫療利用率是女性的一．六到兩倍之多。再細看未成年者急診、住院的傷害項目排序，使用到急診的項目依序為輕傷（挫傷和擦傷）、其他頭臉部損傷、開放性傷口、頭部外傷燒傷。而住院率依序為前臂及手肘骨折、頭部外傷、肩胛骨及上臂骨折、燒傷、小腿及腳踝骨折。

交部：加強宣導 提醒家長注意

陳品玲建議，應建立國家級傷害防治中心以建置監測平台，蒐集完整的傷害相關資訊，以改善非致命傷害監測資料收集系統，以及探討兒童和青少年族群的用路特性，更加強要求搭機車、騎自行車時佩戴安全帽，並針對高風險族群研擬傷害防治計畫。

交通部路政司長陳文瑞表示，現行不論是騎機車要戴安全帽、孩童搭汽車需使用兒童座椅，都已有法規，將請警政單位加強取締違規，交通部也將加強道安宣導，提醒家長要注意兒童交通安全。