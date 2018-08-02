引水典禮簡化 陸委會感謝金門體諒

2018-08-02

原定五日通水時程不變

〔記者吳正庭／金門報導〕陸委會副主委邱垂正昨天到金門縣參加金門大學新任校長陳建民的就職典禮。對於中國阻撓台灣主辦東亞青運衍生的中國引水爭議，邱垂正說，感謝金門各界對於政府維護國家整體利益的支持與體諒，「水」是金門發展的重中之重，金門八月五日能「水到渠來」，中央樂觀其成。

金門縣府自辦見證儀式

據了解，金門縣「求水若渴」，縣府決定五日仍照常舉辦自中國引水儀式，但將淡化兩岸的官方色彩，台灣、中國官方都不會派員參加，由金門縣政府、地方鄉親自行舉辦活動，原本的「典禮」也簡化為「見證儀式」。

金門縣長陳福海表示，擔心金門變成兩岸政治角力的夾心餅乾，導致從中國引水出現變數，已透過管道向中國北京詢問，中方回應說，原定的八月五日通水時程「不變」。

邱垂正是國立金門大學副教授，昨天返校參加新任校長就職典禮。他受訪表示，中國一手蠻橫打壓台灣，另一手又透過文宣統戰向台灣人民示好。如果沒有中國的打壓，八月五日應該會有非常順利的引水典禮，但遺憾的是，如今為了抗議中國的打壓，不得不請金門縣政府、縣議會及金門鄉親，體諒政府堅定維護國家的利益和立場。

邱垂正說，有關引水事宜，與縣長、立委、議長有很密切的溝通，對於金門各界舉辦見證儀式，政府尊重、祝福，期盼中央、地方一條心，共同努力、創造雙贏。