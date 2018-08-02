焦點評論》疫苗與兩岸

2018-08-02

記者鄒景雯／特稿

中國爆發三合一疫苗造假事件，居然可以引發成為政權維穩的討論，到底是西方敵對勢力的不懷好意？抑或是獨裁體制草木皆兵的本質現象？愈來愈多的跡象顯示，這個問題其實提供了台灣在經營兩岸關係上，應當可以更宏觀的思考。

看待這起人禍，至少有幾個角度值得探討。首先是時機，問題疫苗在中國造成恐慌的當下，中共總書記習近平正在國外訪問，從七月十九日到二十九日，習近平分別出訪了中東非洲五國，不但大人不在家，在此之前，北京更盛傳習近平恐怕會在北戴河會議上遭到黨內檢討，除了北大出現大字報，毛澤東秘書李銳、清大許章潤的不假辭色，還有中共元老不滿習將三十年改革所積累的成果敗光，把韜光養晦變成處處樹敵，更把與美爭霸搞成對美貿易戰，類似的批判此起彼落，政治氛圍異於慣常。

其次是內容，習近平這回訪問的國家，阿聯是海上絲路的重要支點，在此簽署了十六億美元的油氣探勘合約；到盧安達，則簽署了一帶一路框架合作與興建機場公路等十五項協議；與南非承諾一四七億美元的投資，對新總統提供了支援；至於抵達塞內加爾、模里西斯，等於將海上絲路向西非輻射，並在印度洋鞏固，因此基本上其行動主軸所扣緊的仍是「一帶一路」。

而「一帶一路」的各項協議中，與各國進行醫療衛生的交流，正是重要一環。這包括去年初，習近平即與前ＷＨＯ幹事長陳馮富珍商定全球經濟與衛生結合，要從一帶一路著手，去年八月也特別在北京舉辦研討會，把ＷＨＯ現任的幹事長譚德塞請去，以確立世衛組織與中國的合作架構。既以衛生樞紐自居，卻在短短不到一年的時間，就在長春、武漢爆發問題疫苗與包庇事件，甚至出現家長把小孩轉往香港注射的集體恐慌，當然就更加的敏感。

就在這個當下，也就是七月二十四到二十八日，三台會（全國台灣研究會、中華全國台灣同胞聯誼會和中國社會科學院台灣研究所共同主辦）在對岸舉行，這次的與會者層級不高，台辦官員罕見並未出席，會中的討論發言雖然大體在習近平的對台政策方針之內，但是有別於過去，凸顯了對台灣民進黨與蔡英文總統的撻伐，這股似乎在營造特定輿論風向的鷹派趨勢，受到了研究兩岸問題者的關注。

習近平返回北京，前天在中共政治局會議上「鞏固領導中心」的講話，尤其讓人嗅覺到事有蹊蹺，看來這皇帝真不是好幹的。在這樣的局勢下，回到疫苗事件與兩岸關係，不得不檢討當中國爆發假疫苗的第一時間，有中國網友自嘲想到台灣來打疫苗，我們的衛福部疾管署官員制式回答：國內疫苗以公費市場為主，藥廠自費疫苗備貨量有限，無法大量供應其他國家人士使用。事後也無政務官出面修正，實在是很大的失分。

台灣有別於中國，正在於文明發展的迥然途殊，兩岸之間政治對壘固然涇渭分明，但是以台灣在醫藥領域的優勢，以及對普世價值的信仰，在當下應該有更恢宏氣度的展示。這是一個現成的例子，能夠彰顯台灣的參照作用，也是兩岸政策不該自棄的核心意義。