友邦ＯＤＡ首例》我助海地建電網 拚年底前簽約

2018-08-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕消息人士透露，我與海地已啟動高階工作小組，磋商首都太子港電網建設計畫，談判進入最後階段，有望於年底前完成簽署，「雙方都希望越快越好」。若完成談判，將是我國與友邦透過政府開發援助（ＯＤＡ）模式合作的首例。

將透過政府開發援助模式進行

海地總統摩依士五月底率團訪台，與蔡總統雙邊會談並簽署聯合公報。兩國元首達成共識，將在各領域加強合作，並成立高階工作小組，在六十天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等新合作架構。

摩依士總統去年就任，在海地推動「改變列車」政策，其中改善供電是主要執政目標之一。摩依士總統來台訪問、參觀台電後也曾直言，海地目前仍僅有少於三分之一的人民能夠享有電力，需要八百ＭＷ的供電量。對於海地需求，蔡總統當時回應表示，輸電網計畫會是雙方合作重點。外交部本月則說，我方在過去兩個月內，已派遣專家團前往考察，對方也提出整體評估給我方參考。

如今六十天期滿，消息人士透露，高階工作小組已經啟動，我高層近期曾訪海地，就合作內容進行磋商，「工程約都是玩真的」。目前磋商的主要項目為首都太子港的輸電網計畫，內容包括興建新變電所、改善現有變電所功能、電力輸配線佈建，我方也將培訓海地自主維修人力。

電網計畫則將透過政府開發援助（ＯＤＡ）模式進行，由我國民間公司與海地政府簽約承建，海地政府向我方商業銀行貸款、再撥款給我國民間公司。若完成談判，將是我國透過ＯＤＡ模式，結合台灣公私夥伴關係資源與友邦合作的首例。

海地總統盼二○二二年前完工

據了解，合約談判已經進入最後過程，雖海地方面曾向當地媒體表示台灣將提供一．五億美元（約四十五億台幣）的貸款協助電網計畫，不過消息人士不願透露談判合約的數字細節，僅強調「雙方都希望越快越好」，可望在今年底前完成簽署。我方團隊評估相關工程至少需要廿四個月工期，摩依士總統則希望在二○二二年前、其任內能兌現對海地國民的承諾。

不斷挖角我友邦的中國去年曾向海地出手，不僅在一帶一路框架下，提出二十億美元的基礎建設援金，也曾承諾在太子港建設六百ＭＷ的電廠、新市政廳、市場、公寓與鐵路等。海地在我方聯合其他海地主要援助國出面勸說後，才穩住與我邦交。

為了顧盤護邦，消息人士也指出，政府正在「做一些事情」，將透過公私合作（ＰＰＰ）模式，一起到邦交國強化投資，方向包括工業、農牧、基礎建設等，強化台灣與友邦互動關係。