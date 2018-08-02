總統：體會原民400年受壓迫心情

2018-08-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕「南島民族論壇」暌違十年，昨天重新啟動，規模盛大。蔡總統出席開幕致詞指出，台灣原民與太平洋島國共享許多語言文化資產，透過常設區域組織能有更多對話，並展開互惠互助合作，實踐永續發展目標。

嚴肅面對轉型正義課題

蔡總統也提及，台灣政府正嚴肅面對原民歷史與轉型正義課題，她能體會台灣原民四百年來受壓迫的心情，很難在兩年內平復，但改變正在發生，會更努力做下去。

扁政府時代開啟的南島民族國際會議，於馬政府任內停辦。蔡政府重啟「南島民族論壇」，並訂於「原民日」在台北圓山大飯店重新啟動，規模更勝以往。論壇開幕式邀請到馬紹爾群島總統海妮、關島總督卡佛與帛琉女王Bilung Gloria G. Salii等人出席，蔡總統發表談話，其他十二個南太國家或地區均派代表出席。

蔡總統提到，去年出訪馬紹爾、吐瓦魯與索羅門，也過境夏威夷、關島，旅程中對台灣原住民族與太平洋島國共享的語言文化資產印象深刻，例如「mata」在台灣阿美、布農、噶瑪蘭、撒奇萊雅與達悟等族語中，都是眼睛的意思，在斐濟、吉里巴斯、印尼、馬來、菲律賓塔加洛、紐西蘭毛利與夏威夷等族語中，也都代表著「眼睛」；表示南島民族是用相同觀點來看世界。

蔡總統期許透過語言文化媒介，啟動常設性區域組織運作，南島民族能有更多對話。南島民族應該展開互惠互助的合作，培育永續發展人才，透過集體智慧、學習歷史、展望未來，實踐永續發展目標，對太平洋地區及全人類發展都能有獨特貢獻。

蔡總統表示，她能體會四百年來原住民族受到壓迫與忽視的心情，很難在兩年內完全平復，且台灣社會還有一部分人沒有充分了解轉型正義的意義；但她也說，政府將堅持做下去，努力促進各族群和解。