南島民族論壇重啟 總部設帛琉

2018-08-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕「南島民族論壇」昨在圓山大飯店盛大重啟，共有十三國或地區的會員代表召開圓桌會議，討論論壇章程與工作計畫，決定由台灣代表、原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）擔任執委會主席，論壇總部將設於帛琉、秘書處設於台北。圓桌會議並修正章程，取消原本的會員代表大會，並以兩年召開一次的論壇取代，同時也決定明年執委會將在帛琉國慶日期間於帛琉召開。

蔡偕馬紹爾總統、關島總督出席

總統蔡英文、馬紹爾群島總統海妮與關島總督卡佛昨一同出席「南島民族論壇」，並與吉里巴斯、索羅門群島、諾魯、吐瓦魯、帛琉、紐西蘭、菲律賓，與今年新增的馬來西亞、印尼、關島、美國夏威夷州等各會員代表，共同見證古帆船在太平洋島嶼之間的探索路徑，當代表古帆船的燈光，一點一點依序從台灣出發、經過密克羅尼西亞、美拉尼西亞、玻里尼西亞、再回到台灣，象徵「南島民族論壇」正式在台灣啟動。

原民會主委夷將表示，表面上海洋似乎把南島民族隔斷，但其實換個角度看，海洋也把南島民族連結在一起。此次啟動「南島民族論壇」，將重新串聯南島民族斷裂已久的海上歷史文化記憶，並建立南島民族間的實質關係。

馬紹爾總統海妮致詞時強調，氣候變遷是目前南島民族最關切的議題，她相信現代與傳統可以、而且必須共存，應該學習祖先基於千百年經驗習來的智慧，回顧過去、共同應對現在的挑戰。因此海妮肯定「南島民族論壇」的召開，並強調原民領導人聚會是非常重要的一步，藉由聚集一起，植基於南島傳統，為了更好的未來努力。

圓桌會議將文化永續增列為工作目標，具體工作項目包括博物館交流、南島民族藝術家聯展、南島民族婦女技藝研習及青年國際事務人才培訓。