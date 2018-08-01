子公司掛牌A股 金管會3鞭嚴控

2018-08-01

〔記者王孟倫／台北報導〕繼鴻海、聯電與南僑後，日月光也傳出中國子公司擬在當地掛牌Ａ股。金管會主委顧立雄昨表示，目前正研議新的管控配套措施，除要求「須做充分資訊揭露」外，還得「設立特別委員會審查把關」，以及「所有子公司都需要召開股東會同意」。

顧立雄指出，打算在中國掛牌的公司，都是以當地市場為主的子公司，且在當地註冊，基於直接籌資的需要，也符合中國Ａ股上市的條件，主管機關尊重產業的市場判斷。

金管會更關切的是，台資企業的子公司在中國掛牌後，會不會造成母公司業務大舉移往中國，例如國內生產線調整變動，甚至影響到員工權益。顧立雄說，除目前已要求企業的子公司在海外掛牌，必須做到「充分資訊揭露」外，金管會正研議兩項新規定，包括「所有子公司都需要召開股東會同意」、「須設立特別委員會審查」等，未來將嚴格執行這三項措施。

金管會證期局官員解釋，目前規定只有「重要子公司」在海外掛牌，才需要經股東會同意，未來要擴及「所有子公司」適用；所謂「重要子公司」是指公司「合併營收」有十五％或「合併總產值」二十五％以上來自該子公司。

根據金管會統計，上市公司子公司已赴中國掛牌者共五家，包括日月光的環旭電子、亞翔的亞翔集成、華映的華映科技、楠梓電的滬電股份及鴻海集團的富士康工業互聯網（ＦＩＩ）；已規劃、但尚未正式在中股掛牌者，有南僑、聯電、巨大機械、臻鼎及榮成等五家。