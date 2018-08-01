切割頂新 味全苦熬3年脫困

2018-08-01

〔記者楊雅民、徐義平／台北報導〕二○一四年十月劣油事件，引發全民「滅頂」風暴，被頂新集團入主的老字號味全食品首當其衝，連續十個季度出現虧損，累積虧損達三十五億元，經過三年苦熬，在廣宣策略上刻意與頂新集團「切割」，去年終結虧損；「滅頂」四年來，魏家在台灣事業賣到只剩味全及台灣之星。

味全二○一三年合併營收一度飆到二九二億元新高，不料隔年受到「滅頂」風暴衝擊，營運直線下滑，只好「切割自救」。先是由大董魏應州主導的康師傅控股宣布與味全切割，終止「康師傅」商標授權，同時撤回在台灣兩條泡麵生產線，「保住味全」意圖明顯；味全也極力劃清界線，姓「魏」的全面退出董事會，並大刀闊斧刪減非核心事業，包括松青超市、王德傳茶葉、台灣ＵＣＣ咖啡等，一度裁員一二○人、精簡六％人力。

味全去年合併營收縮水到一七七．四九億元，五年來大減一一四．五億元，減幅近四成；但去年終結虧損，稅後淨利達六．六四億元。味全股價在二○一三年六十週年慶時，一度飆上六十．一元，「滅頂」後曾下探至十五．八五元，今年一度重返二十五．五元的三年半高點。

頂新集團也自二○一五年陸續出脫持有資產，先將北市敦化南路上近兩百坪土地，以十五億元賣給元大二代馬維欣、股市聞人賈文中等人合組的「躍馬壹號」投資公司；同年底再將敦化南路上的「中華票券大樓」以近五十億元賣給百世多麗投資開發；今年七月出脫持有三重新燕土地的頂率五十一％股權、再以逾兩百億元出脫台北一○一股權。房產業者推估，魏家出脫資產金額已近四百億元。