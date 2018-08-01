康師傅拚轉型 重返中國速食龍頭

2018-08-01

〔編譯羅綺／綜合報導〕頂新集團旗下的康師傅曾是中國速食麵霸主，但隨著網路外賣行業崛起，衝擊泡麵市場，在港股掛牌的康師傅控股市值一度縮水逾千億港元，甚至在二○一六年被踢出香港恆生指數成分股；近年康師傅力拚轉型，除積極調整商品，抓準年輕消費族群外，也進行組織瘦身，去年起營運及股價「Ｖ型反轉」，又站穩中國速食及茶飲市場龍頭。

康師傅二○○一到二○一一年股價漲幅超過二十倍，是頂新魏家的金雞母；但二○一四年獲利急轉直下，股價大幅下滑，從二十一．三港元慘跌到六．二四港元，市值從一千兩百億港元直落到四百億港元，在二○一六年九月被踢出香港恆生指數成分股。

康師傅集團在台灣有滅頂風暴、中國有轉型危機等雙重威脅下，近幾年將重心轉回中國，力拚本業轉型。因應年輕世代及網路消費提升，不但打造食品安全檢測、研發基地，更改變傳統行銷模式，從以往打價格戰，改為專注推出高端產品，讓康師傅在中國營運起死回生，超越同為台商的旺旺及統一。

根據中媒報導，康師傅從當年重創營運的「網路外賣」下手，針對大批外賣送貨員、快遞員、叫車平台司機湧入都市的需求，推出相關飲料產品，飲品業務去年起明顯回升，獲利年增五十六％。

近來康師傅控股股價回升到十八港元，市值也重新站上千億元港幣大關，成為今年港股漲勢最亮眼消費類公司，今年第一季財報，稅後純益達七．一二億元人民幣，年增六十四．二六％；統一集團旗下的統一中控，今年首季稅後純益二．五七億人民幣、年成長四十七．九％。在去年中媒唱衰台商指標食品廠在中國退燒後，今年雙雙谷底翻身。