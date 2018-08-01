搶攻首都 英菊後天合體助拳

2018-08-01

全面啟動「聯合競選」 洪耀福：背水一戰 打贏選舉

〔記者楊淳卉、周彥妤、蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市長選情仍待突破，兼任黨主席的總統蔡英文及總統府秘書長陳菊三日將出席北市授旗誓師儀式，為黨籍市長參選人姚文智及廿七位黨籍台北市議員參選人造勢，民進黨在授旗後，將全面啟動「聯合競選」，多管齊下、力求攻克首都市長選戰陣地。

民進黨台北市黨部主委陳正德表示，目前初步規劃九月中旬到十月中旬，廿七位黨籍議員參選人都要與姚文智成立聯合競選總部，姚文智近日已與市議員參選人合拍定裝照，將於黨籍議員參選人競選總部掛設合體宣傳看板，預計九月前就會完成；在選票配置上，今年也會採取「聯合競選」形式配票各選區；陳坦言，此次佈局較慢，「聯合競選的合作程度會比以往選舉強度高」。

首都市長之戰呈現姚文智、國民黨台北市長參選人丁守中與現任台北市長柯文哲「三雄相爭」之局，民進黨秘書長洪耀福昨表示，對姚文智很有信心，近日許多對姚文智的臆測有失公允，低估了他的爆發力，選戰還有一百多天，民進黨有背水一戰的決心，一定會打好、打贏年底選戰。

駁滅柯說 「姚是最有戰力侯選人」

然而姚文智選情不被看好。新北市議員李坤城前天於政論節目指出，民進黨推派自己人挑戰台北市，原因之一是要拉下柯文哲，讓他沒有足夠的政治能量挑戰二○二○總統大選。

對此，洪耀福澄清，姚文智是選對會認為近幾年來對於台北市政長期且深入研究的在地公職人員，多年來對於台北市未來發展的願景及擘劃，最完整且獲得支持，選對會綜合評估後，才決議徵召姚文智參選台北市長，他相信姚文智是民進黨在台北市準備最充分、最有戰力、最能為台北市帶來進步的市長候選人。

對於姚文智選情低迷問題，陳正德受訪表示，民進黨母雞出線時間本來就比較慢，目前黨內先低調佈局，待蔡英文於八月三日為姚文智授旗，正式宣示民進黨台北市長選戰啟動，組織動員才正式開跑，後援會、各式社團才會陸續成立。

姚文智競選團隊辦公室發言人洪立齊表示，民進黨的競選節奏還沒正式推進，在蔡主席授旗儀式後，就會全面啟動，因此民調暫時落後也合理，不必有過多解釋。