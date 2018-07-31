超人記憶力 翁熟記「歸庄頭」電話車牌

2018-07-31

〔記者廖淑玲／雲林報導〕現代人手機無敵，所有事物都儲存在手機隨時查閱，不過，住在雲林縣元長鄉的吳世川，卻憑著超人記憶力，記住整個社區近百住戶的家用電話、手機號碼、車牌，連親友忌日都比往生者家屬清楚，讓人嘖嘖稱奇，成為鄰里傳奇人物！

常有人踢館 都佩服五體投地

今年高齡七十五歲的吳世川，國小畢業就沒再唸國中，世代務農，現在在家含飴弄孫。他平常最常接到親友打電話來問他哪家電話、或某某人的手機號碼，更讓人驚奇的，他甚至能記住近五十年來村子裡所有往生長輩的忌日。

他家中經常高朋滿座，有許多人是到他家「踢館」的，但原本不相信他會記得住這麼多號碼的人，最後都佩服得五體投地。

50年來村內長輩忌日 全記得

前雲林縣議員蔡明水就曾經故意考問他有關自己電話、手機號碼、摩托車車牌號碼，連蔡明水的祖父母忌日，吳世川都記得一清二楚，讓蔡明水直呼：「高手在民間！」

吳世川常開玩笑說：「字認得我，但是我不認識字！」唯獨對數字可說「過目不忘」，只要看到親友汽車或機車的車牌號碼，不知為什麼就能記住，而且也能記得家人和朋友的手機號碼，不過如果換了手機號碼，他就「沒法度」。

不認識字 卻對數字過目不忘

為何會特別記住村內長輩的忌日？吳世川說，他在這村子裡出生、長大，幾乎認得所有長輩，所以當他們過世時都會去幫忙，也沒刻意去記，但有人問起時，他就能對答如流，才知他已把這些長輩忌日都記起來了。問吳世川究竟腦海裡記住多少數字？他自己也搞不清楚。

台大醫院雲林分院神經內科醫師賴綸祥分析，應是吳先生大腦連結對數字有超強記憶力，因有些人天生對數字就有特殊敏感度，一般人雖可經後天訓練增強記憶力，但久沒用或年紀大就會退化、就會生疏。

賴綸祥說，包括他自己的有些人，是能記住數百支電話號碼，或有警察因職業需要可記住數百輛車號，但隨著手機功能進步，習慣依賴手機後記憶力反退化，類似吳老先生案例算非常罕見。