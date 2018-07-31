防中國圍堵台灣國際活動 立委敦促政府先盤點協助

2018-07-31

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕中國全面圍堵台灣國際參與空間，立委昨建議政府應主動盤點規劃中、已爭取主辦或預定參與的國際活動，教育部、外交部、僑委會與陸委會等各單位更應「通通動起來」，協助主辦單位籌備，確保行程順利進行。

中國近期迫航空公司矮化台灣，粗暴拔除東亞青運主辦權，又出手阻撓將在我國舉辦的U19橄欖球錦標賽，「濁岸合唱團」上週應邀前往維也納演出也遭取消。

針對中國接連打壓台灣國際空間，身兼高雄市足球委員會主委的民進黨立委劉世芳受訪表示，中國對台體育政策「用圍堵代替交流」，傷害台灣人民感情，對未來發展不好。

劉世芳呼籲政府，應盤點將進行的各項賽事，了解個別團體有無碰到困難，需要教育部、外交部、僑委會與陸委會等「通通動起來」，確保成行。

劉世芳提醒，中國手法軟硬兼施，除了強硬的阻撓，也會透過統戰方式包裝交流活動，例如將活動定位為「兩岸一家親、大家來打球」，此類情形需要加強溝通，保持開放態度交流，但不應設前提。

民進黨立委羅致政也敦促政府盤點，且範圍不要侷限在運動賽事，而是未來幾年內台灣規劃中或已爭取到的國際活動，並主動協助，「不要等到個案發生才來滅火」，他建議政府要有窗口，讓民間反映所遭遇的打壓，並適度曝光中國無理的打壓情形。羅致政同時呼籲有守有攻，「不要被打壓就放棄」，應更主動爭取賽事和會議主辦權。

蔡：台灣不會在壓力下屈服

此外，蔡英文總統昨日接見「國際自由聯盟（Liberal International, LI）」主席米洛維斯時表示，中國不斷打壓台灣，威脅台灣的自由民主生活方式；在中國的施壓下，原訂在台灣舉辦的東亞青年運動會被迫停辦，但台灣不會在壓力下屈服，身為國際社會負責任的一員，我們會持續努力維護區域的和平穩定。