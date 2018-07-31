中華奧會：不能讓選手權益被剝奪

2018-07-31

〔記者粘藐云／台北報導〕日前東亞奧林匹克委員會（EAOC）在北京召開臨時會，取消台中主辦二○一九東亞青運，中華奧會秘書長沈依婷回應，奧會已經提出申復信函，不能讓選手參賽權益被剝奪。

沈依婷解釋，依國際慣例，唯有未遵循EAOC會章，或未履行合約內容這兩種情況下，主辦權才可能被收回，不過從二○一四年申辦至今，台中市都依循規定，努力去辦好這次的比賽，沒有理由被停辦。

沈依婷說：「真的非常遺憾，選手們辛苦的訓練，權益不應被政治給剝奪。」她也提到，台中為這次東亞青運已投入二二○○萬美元（約六．七億台幣），場館都準備好，若就這樣被取消，很令人失望，希望這次申復能獲得重視。至於何時能夠得知申復結果，沈依婷說，由於過去沒有前例，東亞奧會也沒相關規章，只能靜候回應。

除了東亞青運，昨又傳出原定年底在台灣舉辦的U19橄欖球錦標賽，差點因中國施壓取消，體育署署長高俊雄表示，針對東亞青運的事件，已邀請體育界、中華奧會、各單項協會積極向國際體育界尋求溝通外，並全力支持台中市政府及奧會循法律救濟程序，「雖然類似案件已超越體育署的權責，但我們會秉持運動家精神，絕不放棄，努力透過各方的協助，尋求國際社會的重視與支持。」