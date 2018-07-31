涉共諜 中國暨大台灣校友會2人被訴

2018-07-31

〔記者錢利忠／台北報導〕中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、執行長李宛平，被控接受中國廣東省委台辦指示在台發展組織，鎖定立法委員及國會助理、現役上校、退役中將等軍官，以招待至第三國旅遊方式，安排與中方情治人員碰面，另替中國暨大違法招生；台北地檢署昨依違反國家安全法之發展組織未遂及兩岸人民關係條例等罪嫌將兩人起訴。

假學歷仲介考中國暨大

崇德學院主任罰十二萬

另外，基督崇德學院主任鍾怡敏，承認以每案三至四萬元酬勞，協助學經歷未達報考標準的前立委、助理及商界人士，以不實學歷及學分獲得報考中國暨大的資格，昨依違反兩岸人民關係條例、偽造文書等罪予以緩起訴，期限一年，須支付處分金十二萬元。

同案被告前立委廖婉汝（未涉案）的助理李亮恒，被控十年前替中國蒐集美台軍事工業會議等國防部、外交部的機密資料；但李交付的資料都是網路公開資訊，未涉機密，昨將李不起訴。

2人就讀中國暨大期間

結識廣東省委台辦科長

檢調根據監聽譯文發現，曾任國會助理的傅文齊於二○○二年就讀中國暨大期間，結識綽號「小吳」的廣東省委台辦科長，涉接受其指示，自二○○六年至二○一七年八月十五日為止，利用擔任台灣校友會秘書長機會，找李宛平當執行長，兩人涉在台招攬政界及軍方人士赴韓國、澳門、泰國、香港及中國等地旅遊，再趁機引薦給中方。

傅、李二人曾趁前立委劉文雄（已故）等一團約廿名立委及國會助理赴中參訪時，拉攏該團成員與中方接觸，還以「你很優秀啊，祖國很需要你們…一起為兩岸和平打拚」等心戰話術，試圖吸收該團成員加入組織，但未成功。

傅、李另得知當時仍為上校的黃姓、張姓軍官，以及退役中將等三名陸、海軍軍官，將隨同立委赴韓國、中國、香港、澳門及泰國等地考察，還安排中方人員在韓國參與高爾夫球敘、提供專車接送並招待飲宴，趁機引薦給中方，軍方人士返台後回報上級，調查局台北市調查處政經調查站、國家安全維護工作站因而立案調查。

傅、李還替中國暨大招生，專挑會計、企管、國際關係、醫學等系所人才；中國暨大為此設置台灣班，由李負責推廣，包括花蓮縣長傅崐萁（未涉案）在內，該校台灣班校友達二百多人，二人共仲介十七人，每案收五萬至六十五萬七千元不等的顧問或公關費，合計收二九八萬二千元。