蘇、姚同聲 打造北台灣首都生活圈

2018-07-31

〔記者邱書昱、何玉華、周彥妤／綜合報導〕國民黨台北市長參選人丁守中與新北市長參選人侯友宜，昨首度合體暢談政見，民進黨新北市長參選人蘇貞昌說，市民最希望知道的是未來市長能做什麼、能不能做到，而不是選舉的造勢活動。

至於民進黨雙北市長參選人何時合體造勢？蘇貞昌及台北市長參選人姚文智異口同聲說，雙北的政策也要納入基隆、宜蘭及桃園，構成北台灣首都生活圈，未來會配合黨中央的規劃，造勢出擊。

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞說明，蘇貞昌在日前民進黨全代會上，已經與姚文智及各縣市長參選人同台造勢，蘇貞昌在上週的政策主軸發表會上也明確公布，將結合北台灣基隆、宜蘭、台北及桃園等更多縣市，將新北市打造成一千萬人的舞台，包含台北市等各縣市都要合作，目前黨中央安排當中。

姚文智僅表示曾和蘇貞昌交換過意見，強調雙北政策有很多要協調一致，雙北固然是一個層次，但有的政策也要一併納入基隆、宜蘭及桃園，構成北台灣首都生活圈。

至於國民黨雙北市長參選人聯手反深澳電廠，蘇貞昌強調，他對於深澳電廠主張始終如一，就是要安全、不能有污染，堅持這個門檻；至於捷運問題，蘇說，地方建設不分黨派，應該團結齊心，而且要有能力把捷運趕快做好、做出來。