輔選擂台 國民黨三個太陽各走各的

2018-07-31

〔記者林良昇、陳心瑜／綜合報導〕九合一選舉逼近，國民黨「三個太陽」各自扮演輔選角色，國民黨主席吳敦義啟動下鄉輔選行程，除十場行動中常會外，未來的大型造勢將「無役不與」，前總統馬英九則是被動原則，只要邀請，馬就去幫；而對於二○二○年表示「不會排除任何選項」的新北市長朱立倫則坐鎮新北，他曾說，做好市政就是最好的幫助。

吳滿檔 馬走透透 朱守新北

馬英九成立「馬英九文教基金會」，活動邀約、輔選行程不斷，加上年底即將卸任的朱立倫、吳敦義為首的黨中央，雖然「黨中央只有一個」，但此時黨內儼然出現了「三個太陽」，選戰的輔選能量，也是馬、吳、朱政治實力比拚。

先前被黨內批為「無主席」的吳敦義，輔選行程逐漸加溫，將安排十場行動中常會，繼上週的台中市之後，也先安排藍營分裂的縣市，預計八月一日前往新竹縣、八月八日開拔至嘉義市，由吳為首，凝聚藍營士氣，拉抬選情。

拚輔選能量 比政治實力

國民黨組發會主委李哲華表示，在參選人正式登記後，每位參選人的競選總部成立，只要是「大場」，吳一定會參加，輔選行程會更密集；而中央助選團預計在參選人正式登記後成立，根據規劃，「前主席們」都會列入，給不同參選人菜單，視議題邀請助講、站台。

馬英九全台「走透透」，幾乎每週都有公開輔選行程，以七月為例，馬在七月十四日陪台北市議員參選人掃街後，當天就前往金門，隔天陪金門縣長參選人楊鎮浯、廿一日到高雄，陪市議員參選人「從早掃到晚」，廿八日則陪宜蘭市長參選人參加活動，行程滿檔。

馬前總統辦公室發言人徐巧芯說，馬如果到其他縣市參加活動，有參選人順便邀馬參加活動的話，馬都盡量會去。

朱立倫目前大都在新北市活動，尚未全台跑透透，黨內認為，新北市選情成敗與朱大有關係，朱現況以顧好新北為主。

對於外界認為國民黨六都市長參選人中，新北市侯友宜、桃園市陳學聖、台中市盧秀燕和台南市高思博都是「朱家軍」，朱立倫昨笑說，他從來不認為只有四都，國民黨的提名人每個都是好朋友，「不行排除韓國瑜和丁守中」；而吳敦義主席負責領導國民黨，做為國民黨的一份子，都全力支持、輔選。