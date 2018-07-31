輔選擂台 民進黨一后一王分進合擊

2018-07-31

〔記者楊淳卉／台北報導〕備戰年底九合一選舉，兼任民進黨主席的總統蔡英文自上週末開始展開各縣市「授旗誓師」輔選行程，拉抬黨籍縣市長及議員參選人，還將出席各縣市舉辦「百工百業」後援活動，號召地方社團力挺民進黨籍參選人。行政院長賴清德領軍的政務官團隊也下鄉展開政策宣傳攻勢，英、賴兩人分進合擊，力求發揮最大的「助選」能量。

蔡授旗誓師 賴宣傳政績

綠軍的造勢活動除了凝聚支持者士氣外，也同步對黨內團結與否及組織動員能力進行檢驗。

蔡英文出席授旗誓師首站廿八日赴新竹縣，為屬竹東鄭家出身的民進黨新竹縣長參選人鄭朝方站台。廿九日轉往嘉義市、嘉義縣、雲林縣授旗誓師。其中，竹縣、嘉縣都被認為有綠營分裂危機，造勢活動也受到關注。

前民進黨籍新竹縣長林光華及其代表的林氏宗親會日前表態支持國民黨立委林為洲脫黨參選，為民進黨竹縣選情投下變數。嘉縣則有現任副縣長吳芳銘表態脫黨參選下屆縣長，為民進黨嘉義縣長參選人翁章梁選情添隱憂。

檢視黨內組織動員戰力

竹縣輔選人士坦言，林氏宗親中過去都支持民進黨的人，確實未出席上週末的授旗誓師活動，例如林派的現任民進黨竹縣議員林昭錡即缺席；部分人士則是「檯面上不方便」、私下還是與輔選團隊密切聯繫，而林光華縣長時期的秘書葉輔賢及林過去的幕僚，目前都在協助鄭朝方團隊，林光華帶來的衝擊沒有外界想像中嚴重。

民進黨下半年在各地舉辦「百工百業」後援會造勢活動，則由各縣市小英之友會及中央黨部社運部負責籌辦，聯繫動員地方組織、四大社團等。

小英之友會為蔡核心幕僚洪耀福在二○一一年起籌組，替蔡英文連結社會力，進而成就不同於傳統民進黨組織系統的「百工百業」後援會。因此，年底選戰「百工百業」活動動員情況，也是蔡英文二○一六大選後，對地方社團的號召力及組織力是否延續的指標。

蔡英文走訪各縣市舉行「授旗誓師」活動，賴揆也不遑多讓，除訪視地方建設行程外，他七月下旬在台南善化召開民進黨後援會座談會，說明執政兩年多來的改革政績，原本只邀兩百多位後援會幹部，結果會場被上千人擠爆。

賴清德也要求各部會首長要積極下鄉說明政策，讓民眾清楚了解蔡政府的施政成果。