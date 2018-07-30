一人5000元與45被害人和解？ 醫院偷拍狼踢鐵板

2018-07-30

偷拍護理師實習生如廁

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市天主教聖馬爾定醫院日前發生針孔偷拍事件，涉嫌偷拍女護理師及實習生更衣、如廁的馬姓男護理師被解職，警方調查發現，被害人多達四十六人，且實習生就占二十人，其中四十五人提告，警方依妨害秘密罪嫌將馬男送辦，馬男打算拿二十二萬五千元與被害人和解，提出每人五千元賠償換撤告，卻踢到鐵板。

提告被害人無人願和解

聖馬爾定醫院、崇仁醫專初步瞭解，提告的被害人無人願和解並撤告。院方表示，被害人若無意和解，醫院會出錢請律師協助被害人打刑事及民事訴訟；受害實習生說，馬男偷拍如廁行為很可惡，且東窗事發，企圖毀滅證據，一定要給他教訓。

律師劉興文說，偷拍的妨害秘密罪屬告訴乃論，若被害人不提告，甚至和解，則偷拍者無刑責，但馬男偷拍行為在同一場所實施，時間密集長達三個月，若依一罪一罰，刑責可累加。

馬男東窗事發企圖滅證

警方調查，二十二歲馬男在護理師專用更衣室、廁所裝設針孔攝影機，三個月來都未被發現，直到六月二十七日，醫專實習生發現換洗隔離衣污衣筒上，掛著類似行車紀錄器的攝影機，通報院方報警，馬男為脫罪，將記憶卡丟進馬桶沖掉，員警趕抵查扣針孔攝影機，再搜索其租屋，查扣另一台針孔攝影機及硬碟等證物，他才認罪。

案發後，馬男曾LINE女護理師同事，表達照片、影片未外流，「只是一時的想法」、「很後悔」、「對不起」等想博取同情，還想以金錢與被害人和解，賠錢換撤告。

聖馬爾定醫院副院長蔡文德強調，醫院在院內公共區域都有反針孔器偵測，馬男利用身為護理人員身分，在持有鑰匙才能進出的護理師專用更衣室、廁所管制區域，裝針孔偷拍的不法行為，令人不齒；案發後，醫院已針對管制區域全面進行反針孔器偵測，避免再有類似狀況發生。