管爺出國開罵 陳師孟諷取暖、顛倒是非

2018-07-30

〔記者呂伊萱／台北報導〕台大教授管中閔在美國發言質疑教育部阻止他上任台大校長是吃銅吃鐵吃台大，陸續引發各界異議。監委陳師孟在部落格PO文「大學『自治』了嗎？」，質疑台大校長遴選爭議一事本是單純法律事件，引發違法爭議的管中閔卻拒絕依法論法，反倒指責政府「搞政治」，甚至到美國演講「取暖」，無非是「顛倒是非、企圖先罵先贏」。

陳師孟表示，台大校長遴選案吵了半年，「管爺仍然誓言當仁不讓，甚至不惜千里迢迢投訴到國外」。以往選中央民代需要尋求海外支持，現在連選台大校長也要去海外「取暖」，令人大開眼界。

陳直言，雖然他自己也認為小英政府對他不夠好，但管的「這種罵法可不敢苟同」。陳師孟指出，各界對管的指控都是法律層面違失，包括參選校長未充分揭露校外兼職等，而教育部不予聘任理由，都有法令依據。

陳師孟說，管卻一味以神隱方式拒絕「依法論法」，在美國演講反倒指責政府在搞政治，這樣是「顛倒是非、企圖先罵先贏」。此事是單純法律事件，管卻透過指責政府，要「把這事搞成很複雜的政治事件」。

在台大求學與任教多年的陳師孟說，「管案」令他回憶起台大歷任校長幾乎都聽命於中國國民黨，只有一位「無黨籍」虞兆中校長例外。陳師孟指出，如果台大容許一位在「性格與行為上的瑕疵品」來領導學校，即使被評為全球十大，「也只是騙騙外人」，因為一所偉大的大學不可能對「瑕疵」視而不見。