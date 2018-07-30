大學校長遴選疑義／教團民調︰7成支持政府適法性監督

2018-07-30

〔記者吳柏軒／台北報導〕黃昆輝教授教育基金會昨公布第十次教育民意調查，鎖定高教重大議題，民調發現，有八成者認為大學畢業即失業的問題嚴重，亦有八成二九的人擔心優秀人才被中國挖角；至於大學自治方面，則有六成九五的民眾認為，當公私立大學校長遴選有適法性疑義，政府就應監督審核。

黃昆輝表示，民調另呈現，民眾憂心學生缺乏國際競爭力、大學和產業需求脫節、大學過多使品質平庸化、優秀學生流失嚴重等，顯示社會對高教議題普遍憂心。而民調數據顯示，亦有五十八．八％擔心教育階級化，六十七．一％認為優秀教授外流問題嚴重、七十五．九％擔心高科技人才被中國挖角，八十九．一％認為政府應加強人力規劃，做為大學科系設置基礎等。

民調也特別針對大學自治議題進行調查，結果顯示，有六十七．一％贊同大學自治權利的行使必須接受法律監督，還有六十九．五％受訪民眾認為，教育部對公私立大學所選出的校長應監督審核，再決定是否聘任。

該調查民調小組召集人郭生玉說，大學自治在社會上有兩派，一派是大學要在法律規定範圍內行使大學自治，另一派則認為大學自治是神聖不可侵犯，兩派爭論不休，盼透過民調產生教育作用、啟迪社會，並認為，行使公權力卻不受法律約束，這在全球民主法治國家中並不被認同。

雖外界討論大學自治，主因是針對台灣大學校長遴選事件，但郭生玉表示，該民調並非針對個案，而是從整體角度來討論大學自治的問題。

前教育部次長、嘉義大學講座教授楊國賜認為，大學須重視理念，才能發展與前進，理念不正確就易走歪，至於教育部跟大學無明確劃分，如今運作才有問題，建議應雙方共商建立共識；大學另要重新規劃課程，滿足產業需求，教師也要創新教學，將來培育學生能力好，業界自然搶著要、不必怕失業。