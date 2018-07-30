遴委會人事已非 台大教授建議應解散

2018-07-30

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選委員會著手安排將重啟開會，調查開會時間甚至相當緊急，就暫定今、明二日。但有台大教授認為，目前的遴委會人事已非，最好是直接宣布解散；有台大生則堅持，台大遴選瑕疵爭議需回歸程序正義的底線，不僅遴委會要重啟，校務會議同意權投票等所有過程都應從頭進行才算合法。

台大特聘教授陳炳煇說，新校長還沒出爐，但遴委已有人辭職、有人退休，還有學生代表換屆更替等，加上台灣大副董蔡明興在事件中涉及利益迴避問題等，建議這屆遴委會若要趕這週開會，應是宣布解散進行重組，或由教育部將三名官方代表撤回，讓遴委會重組。

陳炳煇也分析，若遴委會要開會討論或重選，更該注意授權這次校長遴選作業的校務會議代表同意權問題，面臨八月新學期更替的新校務會議代表，遴委會如何重投票？是否公平？都面臨代表性及合法性問題。

陳炳煇也假設，遴委會若再次堅持管中閔當選無誤，等於打教育部一大耳光，而新教長若就核准，等同對過去教部依法所做判定「放水」，也意味政府放任台大選出違法校長，需面對台大及社會檢視，加上年底有大選，要評估會因此而失去原期待執政黨依法監督大學遴選違法爭議的選民。

台大研究生協會會長許瑞福表示，從先前教育部跟台大的公文，可看出雙方立場迥異，而先前校務會議針對台大管案，喪失對話與溝通、曲解議事程序、剝奪代表發言及出席權等，顯示學生在其中的弱勢，新教長應解決這問題。至於管案，則應回歸法律的實質面進行探討，並以務實態度解決紛爭，否則將對校園民主造成長遠傷害。

另有台大學生則表示，同一批校長遴委會如果重啟遴選程序，補正瑕疵，做好揭露，即使管再度當選，仍可接受；但底線應是重新從候選人登記、遴委面談、校務會議同意權到最後遴委投票等，所有過程都須重來，當初是為了程序正義才引發爭議，解決爭議也需符程序正義。

有學生堅持程序正義底線 所有過程須重來

台大學生王羿方說，期待葉俊榮妥善解決管案，但應避免私下協商、避免給人私下「喬事情」的印象，先前校長遴選已撕裂校內情感，希望有程序完備的新校長，讓校園回歸和諧。

還有台大生說，不知新教長說的「第三條路」為何？對台大學生而言，最可靠的解套方式，仍是回到校務會議，而台大校務會議即將改選，盼終結「萬年代表」結構，讓各代表能真正反映台大主流意見。