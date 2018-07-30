台大遴委會 最快本週重啟開會

2018-07-30

處理管案 教長溫柔勸說奏效或撞牆？

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮溫柔溝通奏效或撞牆？面對台大校長遴選爭議，葉俊榮上任後採取溫柔勸說攻勢，陸續找上台大校長遴委會召集人陳維昭及台大代理校長郭大維等會面溝通；據了解，台大遴委會已著手進行開會時間調查，最快本週就會重新開會，台大校長案後續發展，將再起變數。

台大校長遴選一月結果出爐後，陸續被舉發資訊未揭露、未利益迴避、學術倫理、兼職偷跑等諸多涉法爭議，台大校內外質疑聲浪難息，但台大校方與遴委會堅持遴選結果；教育部五月退回遴選案要求重啟遴選、補正程序瑕疵，台大則六月聲請訴願，迄今台大遴選案仍未定案。

強調第三條路 葉俊榮主動找陳維昭懇談

台大教授出身的葉俊榮上任後強調要走出「第三條路」，更證實主動找過陳維昭懇談，也得出結論要共商台大遴選案的解方，不要持續僵局。

陳維昭似乎聽取新教長勸說，決定重新開會，已在近日發信各遴委，調查重新開會日期。據指出，開會日期甚至就急著暫定今（卅日）、明（卅一日）兩天，共開出四個時段，意味遴委會似乎急著這兩天就想開會重討論台大校長遴選案。

遴委透露急調查開會日期 今明就得回覆

有遴委透露，會議時間調查太趕，上週五晚上才接到電郵通知，要求這兩天就回覆，但研判暑假期間，部分遴委早有規劃或出國，擔心請假人數過多，本週恐難順利開成會。但據悉，過去也有遴委會是到當天才通知開會的先例。

另有遴委分析，遴委會急著要再開會，對此十分不解，因為並非所有遴委都與葉俊榮交換過意見，不明白遴委會召集人與教長有何私下協議？未來就算開會，這些疑點都需在會議上釐清。

補正程序？重啟遴選？ 重新開會變數大

有遴委則指，如要開會重啟遴選，等於承認遴選有瑕疵錯誤，相信即使重新投票，當初投管當選的十二票未必會跑票，應還會再做出同樣決議，這跟教部要求重啟遴選、補正瑕疵是否仍牴觸，新教長也應說清楚。

對於遴選瑕疵如何補正？部分遴委坦言有難度，如遴委中已有人辭職，由候補教師代表遞補，而學生代表也將在八月一日卸任，改由下一屆學生代表參與，許多人事已非，相關會議討論與變數，仍難預期。

對於新教長期待「雙方各退一步」，有遴委認為，陳維昭雖釋出重開會的善意，但會議能否有進一步結論才是關鍵，是要補正瑕疵解決爭端？承認錯誤重啟遴選？抑或堅持遴選結果不認錯？就算開會，後續變數仍大。