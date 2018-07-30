司法話題》漏報財產處罰案例／間接故意 漏報15筆子女保險 王嘉衡抗罰敗訴

2018-07-30

〔記者張文川、王冠仁／台北報導〕財產申報要當心，沒查清楚就得罰！去年退休的台北市警局前督察長王嘉衡，六年前擔任分局長時漏報妻子替成年子女買的十五筆保險，因而被法務部依「故意申報不實」裁罰廿八萬元，王雖主張自己並非故意，打行政訴訟抗罰，但台北地院仍認定他「未盡檢查義務」，屬於間接故意，日前判王敗訴。

據了解，王嘉衡曾任台北市信義、萬華分局長及苗栗縣警察局長等職務，退休前每月薪水約十一萬至十二萬元，加上擔任保險業務員的妻子績效良好、理財有道，夫妻倆多年來攢積一定資產，王妻也陸續替子女購買總保費逾千萬元的十五筆保單。

法務部指出，該十五筆保險截至二○一二年底，已繳保費高達一三五二萬元，名目包含長青保險、終身壽險、終身還本保險、養老保險及外幣壽險等，都屬於「公職人員財產申報法」規定須申報的儲蓄、投資及年金型保險，因王未如實申報而依法開罰。

王嘉衡喊冤表示，妻子曾是新光、遠雄人壽保險業務員，為家人買多少保險，連他都搞不清楚，他因工作繁忙，只好把全部資料交給秘書代為申報，豈料秘書對保險法令也不熟悉，才會漏報妻子幫成年子女買的保險。

但北院認為，王嘉衡可輕易查知家人是否擁有保險財產，當時卻怠於檢查，是因「未盡檢查義務」才漏報，一樣有間接故意，不能因他推稱是疏失就免罰，否則「公職人員財產申報法」之規定將形同具文，據此認定法務部裁罰有理。

今年五十九歲的王嘉衡去年以另有生涯規劃為由，申請提早退休，值得一提的是，二○一六年他在苗栗縣警察局長任內時，縣議員謝芳紋為凸顯校園毒品氾濫，在議會質詢時竟當眾拿出Ｋ他命，王認為此舉已違法，堅持把謝帶回警局採尿送驗，鐵腕作風一度引發討論。