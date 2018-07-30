司法話題》監院抓漏 抽查申報總數5％、查核個案

2018-07-30

〔記者錢利忠／台北報導〕為落實執行「公職人員財產申報法」，監察院每年會按年度申報總人數五％的比率，公開抽籤查核，另就媒體報導、民眾檢舉或其他機關移送的案件，進行個案查核，漏報除會被裁罰外，有些甚至會送監察院彈劾；近年最矚目的案例，即是因涉貪二審被判刑十五年的立法院前秘書長林錫山，他涉弊被收押前，就曾被查出違法持股而被移交彈劾。

林錫山違法持股 被彈劾

以林錫山的財產申報為例，早在林涉貪被搜索的前四年，監察院就曾對他的財產進行個案查核，發現他於二○一○年度申報的持股投資項目，申報投資鼎豐國際投資公司二千多萬元，但當年該公司資本額僅二千五百六十萬元，他持股超過九成，最後他即因違反「公務員服務法」規定，對民間公司不得持股逾十％，而被送交彈劾。

依「公職人員財產申報法」第十一條規定，各受理財產申報機關（構）應就有無申報不實或財產異常增減情事，進行個案及一定比率之查核，受查詢者有據實說明的義務，若無正當理由拒絕說明或說謊者，初犯可處二萬至十萬元不等的罰鍰；如另經通知限期說明，屆時仍未提出或不實說明者，可按次連續處四萬至二十萬元不等罰鍰。十二條另規定，有申報義務之人故意隱匿財產，不實申報者，可處二十萬至四百萬元不等罰鍰。

就受理財產申報的案件，監察院每年都會依公職人員財產申報法第十一條規定，由監察院廉政委員會召開會議，按年度申報總人數五％的比率，公開辦理抽籤；為清查公務員有無出現財產異常增減等情況，監察院還會抽查受檢者前、後年度的財產申報資料進行比對。另外，還會針對民眾檢舉、媒體報導，或其他機關所移送有關涉及貪瀆、違法或申報不實者，另進行「個案查核」。