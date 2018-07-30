司法話題》廉署力推財產申報授權 裁罰案大降4成

2018-07-30

〔記者吳政峰、黃欣柏／台北報導〕針對公務員未如實申報財產，法務部前兩年即裁罰多達三四七案，總罰金高達四八○二萬元，廉政署去年底起強化「財產申報授權」制度，由政風人員協助清查財產明細，此舉果然奏效，今年上半年裁罰件數與去年同期相較，大降四成之多，博得不少基層公務員好評。

根據「公職人員財產申報法」，我國公務員須在每年十一月一日到十二月卅一日間申報財產，若未如實、如期申報，政務官與民意代表由監察院裁罰，一般中階公務員則由法務部開罰，最高可罰到四百萬元。但由於申報時得逐件查詢配偶與未成年子女的財產及保險明細，程序繁複，造成不少公務員因一時疏漏而挨罰。

以法務部為例，前年共裁罰一百九十件，開罰三○五一萬元，去年有一百五十七件，收了一七五一萬元罰金，另一可對公務員開鍘的監察院，前年有四十八件，裁罰一五八九萬元，去年也有三十九件，罰了一○一二萬元，雖然其中八成案件被歸類為「故意申報不實」，但其實多數人都主張「非故意」，惟依目前裁罰機關實務見解，只要未善盡查詢責任就屬「間接故意」，仍然得罰。

政風代查財產明細 減少漏報

由於逐件查詢財產資料極不方便，一旦漏報又得受罰，不少公務員抱怨連連，因此廉政署去年起特別強化先前已推動一小段時間「財產申報授權」制度，讓公務員可透過自然人憑證，直接線上授權政風單位代為查詢金融資料，一鍵就可獲悉財產明細，免去繁雜手續，去年上半年裁罰九十件，今年上半年裁罰件數果真降至五十五件，與去年相較，大幅降了四成之多。

上任後力推「財產申報授權」的廉政署長朱家崎，對此不敢居功，強調政風工作應從愛護、保護及防護公務員的角度做起，而今年三月間賴院長更在中央廉政委員會中裁示推動「財產申報零裁罰」，要求降低公務員觸法機率來取代裁罰。