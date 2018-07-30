司法話題》公務員申報財產 地雷就在身邊

2018-07-30

父母私下幫置產、另一半藏私房錢 都導致漏報受罰

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕公務員未如實申報財產受罰案件居高不下，漏報原因可說是五花八門，其中有一些如「地雷」般，是當事人始料未及，例如，曾有父母為了留給子女一些資產，在未告知下偷偷幫忙買房，子女收到了漏報通知才知道名下多了房產，可說是「一則以喜，一則以憂」，還有另一半開了秘密帳戶偷藏私房錢，直到枕邊人收到了漏報通知書，全案才東窗事發。

警、教、採購 挨罰最大宗

近年來公務人員財產申報，以警察、教職及採購人員漏報挨罰為最大宗，以警察為例，根據規定，警察同仁基本上只要職銜內有掛到「長」字輩的，都必須依法申報財產，例如刑事小隊長、副所長、科長、股長，但他們平日公務繁忙，投資理財可能都是交由親屬處理。

一名中階警官指出，財產申報規定相當繁雜，像是申報投資的基金，連名字都不能寫錯，萬一寫錯還得說明，申報時難免會有遺漏，因此，每次到年底要申報財產時，真的是噩夢一場，也常傳出有同僚因漏報被罰。

某高階警官即表示，妻子因繼承祖父輩的財產，但妻子本身並不知情，岳父母也未告知，也因此直到被通知漏報時，才知道有這筆錢。

一名國小校長則提出自己曾挨罰的經驗，他說，前些年，父母親留下的土地在買賣時，過戶沒處理好，申報後才知道漏報，吃了罰單；最擔心的就是，父母親幫忙理財，私底下幫孩子買房置產，偷偷的想留給孩子一些資產，根本沒有告知，等收到漏報通知時，就已經來不及。

這位校長也說，早年最常傳出另一半在私人帳戶中藏錢的問題，直到收到漏報通知時，才知道枕邊人藏了私房錢，場面非常尷尬，夫妻也因此失和。

一名司法官也指出，以往須一筆一筆填入所有財產，例如，買了國外基金，還須算出其價值後才能填入，每次都很擔心漏報，曾有一位同僚漏報配偶持有的股票等財產受到高額裁罰，現在有了財產申報授權制度後，就方便了許多。