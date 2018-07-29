電動自行車將納管 上路須領牌

2018-07-29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕電動自行車外觀與機車雷同，但是不用考照及領牌就可上路、不戴安全帽也不會被罰，交通事件頻傳，交通部決定納管，最慢今年底進行草案預告，未來電動自行車上路前要像機車一樣領牌，交通違規時警方能以車追人開罰。

不需考照趴趴走 成安全隱憂

根據交通部統計資料，領有審驗合格標章的電動自行車，約三十三萬輛，電動自行車時速可達二十五公里，因不需考照就能上路，安全性引人擔憂；近三年騎電動自行車發生事故後三十日內死亡人數，去年七人、前年十二人、大前年十人，且每年都造成逾兩千人受傷，死傷車禍頻傳。

交通部路政司副司長張舜清表示，現在電動自行車出廠後只有合格標章，被誰買走都不知道，即便掛上牌證，若沒有搭配監理登記制度也無法有效管理，且電動自行車屬慢車類，騎士沒戴安全帽無法可罰，交通部將修道路交通管理處罰條例、道路交通安全規則等法規，將電動自行車納管。

事故頻傳 每年逾2千人受傷

未戴安全帽罰則方面，法案已送立法院交通委員會審查，若順利通過，即便電動自行車還未納管，警察路上攔查時也可直接開罰。至於考照部分，目前較無共識，還不會納入。

立法院交通委員會曾辦過公聽會聽取各界意見，對於電動自行車外型需限制、應懸掛牌證、駕駛人配戴安全帽都具共識，但對於是否該考照意見分歧，反對者認為時速二十五公里慢車若要考照，很多腳踏車、競速車時速都超過二十五公里，更該考照；因此當時共識是可懸掛牌證，做出與機車的區別性，讓警方可更容易取締違規。

領牌管理 違規以車追人開罰

警察大學交通學系教授蔡中志表示，很多風景區都可見業者出租電動自行車，有許多車輛改裝後，時速可達六十公里以上，不管理將成為安全隱憂；逢甲大學運管系副教授李克聰說，因為電動自行車外觀、性能與輕型機車類似，確有納管需求，藉此提醒民眾，騎電動自行車也要負相關責任。